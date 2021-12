Hubble fournit des données sur le passé explosif de la galaxie spirale

Pour clôturer la semaine, une autre belle image capturée par le télescope spatial Hubble apporte des informations importantes sur l’univers. Cette fois, il a capturé une vue latérale de NGC 3568, une galaxie spirale barrée située à environ 57 millions d’années-lumière de la Voie lactée.

En 2014, la lumière d’une explosion de supernova dans NGC 3568, qui se trouve dans la constellation du Centaure, a frappé la Terre – un éclat soudain de lumière provoqué par l’explosion titanesque qui a accompagné la mort d’une étoile massive.

Galaxie spirale NGC 3568 enregistrée par le télescope spatial Hubble. Image : ESA / Hubble & NASA, M. Sun

Alors que la plupart des découvertes astronomiques sont l’œuvre d’astronomes professionnels, cette supernova a été découverte par des astronomes amateurs qui font partie du Backyard Observatory Supernova Search en Nouvelle-Zélande.

Les observations de Hubble ouvrent la voie à la science du futur du télescope James Webb

Les astronomes amateurs dévoués font souvent des découvertes intrigantes, en particulier des phénomènes astronomiques éphémères tels que les supernovae et les comètes.

Selon la NASA, « Cette observation du télescope Hubble provient d’une multitude de données recueillies pour ouvrir la voie à la science du futur avec le prochain télescope spatial James Webb. »

En combinant les observations terrestres avec les données de l’Advanced Camera for Surveys et de la Wide Field Camera 3 de Hubble – la première à être récupérée après la dernière panne du système du télescope –, « les astronomes ont accumulé une mine de données sur les connexions entre les jeunes étoiles et les nuages. de gaz froid dans lequel ils se forment », indique le communiqué de l’agence spatiale américaine…

