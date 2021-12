Les vents de la thermosphère seront analysés par un mini satellite dans le cadre d’un projet financé par la NASA

Le National Center for Atmospheric Research (NCAR) des États-Unis a été engagé par l’Agence spatiale américaine (NASA) pour mesurer les vents dans la thermosphère terrestre à l’aide d’un satellite un peu plus gros qu’une boîte à chaussures.

Les vents de la thermosphère sont situés dans la même région que les satellites radio et GPS, et leur action peut influencer les performances des signaux qu’ils émettent. Mais même s’ils soufflent à plus de 480 kilomètres par heure (km/h), nous avons très peu de connaissances d’observation à leur sujet.

Dans la thermosphère de la Terre, il y a des aurores avec de beaux effets de lumière, ainsi qu’une navigation de données radio et GPS (Image : Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center/Reproduction)

Afin d’en savoir plus à ce sujet, la NASA a commandé le développement d’un satellite CubeSat (commodément nommé « WindCube”) spécialement conçu pour recueillir de nouvelles informations et, espérons-le, nous aider à développer de nouvelles méthodes pour évaluer et contenir l’impact des vents sur les satellites que nous avons placés là-haut.

« Il s’agit d’une réalisation importante pour le NCAR et son observatoire de haute altitude (HAO) », a déclaré la directrice du centre Everette Joseph. « Bien que notre observatoire ait soutenu des missions satellitaires dans le passé, ce sera le premier projet mené par notre organisation. Je suis ravi que nous soyons des fournisseurs de données essentiels et cruciaux à la communauté scientifique pour la recherche fondamentale qui aidera la société à mieux se préparer à ces perturbations de l’atmosphère terrestre.

Les vents de la thermosphère proviennent de la chaleur du Soleil, car ils se produisent dans une région où l’atmosphère est plus mince et, par conséquent, offre moins de protection contre les rayons de notre étoile. La température y peut dépasser 176º C (Celsius) pendant la journée. Cependant, les phénomènes sous les vents, tels que les changements de marées atmosphériques, les influencent également.

Ces vents agissent directement sur l’ionosphère, constituée d’ions chargés électriquement qui, selon la façon dont ils se présentent à un moment donné, peuvent tordre, plier, réfléchir, absorber ou altérer de quelque manière que ce soit les ondes radio en bien ou en mal : dans certains cas, ces ondes ont une propagation accrue (ce qui apporte plus de puissance et plus de portée au signal), mais dans d’autres, cette propagation peut être réduite ou annulée. Et c’est là qu’intervient le rôle des vents de la thermosphère : selon le moment où ces ions les reçoivent, ces vents peuvent amplifier ces effets.

Normalement, l’analyse du vent utilise un instrument appelé « interféromètre de Fabry-Pérot », qui mesure de petits changements dans l’allongement ou le raccourcissement des vagues – le problème avec ceci est que cet effet n’est pas le plus évident, et selon le temps – si la lumière du jour est élevée, par exemple – cette évaluation est presque impossible.

« Le signal que nous recherchons est extrêmement faible », a déclaré Qian Wu, concepteur en chef de NCAR et responsable du projet WindCube. « Pendant la journée, la lumière du soleil masque les signes que nous voulons observer, rendant la tâche presque insurmontable. » Une solution consiste à lancer les interféromètres directement dans l’espace, mais cela nécessite de très gros satellites à des fins de stabilité.

Voici le WindCube : il embarquera un interféromètre unique qui orbitera autour de la Terre aux pôles (c’est-à-dire de haut en bas plutôt que latéralement), contribuant non seulement à des mesures plus précises des vents de la thermosphère, mais aussi à la miniaturisation de la technologie.

« La possibilité d’installer notre instrument sur un CubeSat nous permet d’étendre les analyses les plus critiques de la thermosphère à une fraction très réduite du prix d’une mission complète de lancement de satellite », a déclaré Holly Gilbert, directrice de HAO. « Nous sommes très satisfaits de notre capacité à produire des observations de haute qualité et rentables, et nous attendons avec impatience notre succès spatial pour d’autres missions de ce type à l’avenir. »

