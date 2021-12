Voir le satellite IXPE de la NASA ouvrir son origami dans l’espace

Lancé jeudi dernier (9), le plus récent observatoire à rayons X de la NASA – Imaging X-ray Polarimetry Explorer, ou IXPE – a été mis en orbite avec succès mercredi dernier (15), permettant o Mettre en pratique votre capacité à voir des rayons X à haute énergie . Le satellite fait un pas de plus vers l’étude de certains des endroits les plus énergétiques et mystérieux de l’univers d’une nouvelle manière.

Selon la NASA, l’observatoire IXPE dispose de trois télescopes identiques, chacun avec un ensemble miroir et un détecteur sensible à la polarisation. Pour focaliser les rayons X, les miroirs de l’IXPE doivent être à environ 4 mètres des détecteurs.

Comme il est trop gros pour tenir dans des carénages de fusée, il a dû se plier, comme un origami, et se remettre en orbite.