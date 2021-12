Le catalyseur convertit les gaz à effet de serre en produits chimiques utiles et précieux

De tous les gaz à effet de serre, le méthane produit le plus de réchauffement, tout en étant le plus difficile à décomposer et à maintenir hors de l’atmosphère. Non pas que la composition du gaz naturel soit chimiquement complexe – une molécule de méthane ne contient qu’un atome de carbone et quatre hydrogènes. Mais ce sont ces liaisons carbone-hydrogène qui sont difficiles à rompre.

D’après le site PhysiqueCela implique généralement des températures élevées et le mélange de gaz inflammables avec de l’oxygène (pour produire du gaz de synthèse pour fabriquer du méthanol) et de l’hydrogène (pour fabriquer de l’ammoniac). C’est cher et potentiellement explosif. D’autres réactions de conversion sont peu efficaces et produisent le plus abondant des gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO deux ).