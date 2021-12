Une formation de glace rare capturée par le satellite Landsat 8 de la NASA

À la fin du mois dernier, le satellite Landsat 8 de la NASA, en partenariat avec l’US Geological Survey, a capturé un phénomène rare de formation de glace à la surface de l’océan Austral. L’agence spatiale américaine, via son Observatoire de la Terre, a traité l’image et l’a publiée cette semaine.

Selon les informations de l’observatoire, l’image est concentrée dans un canal d’eau d’environ 6 km de diamètre entre la plate-forme de glace de Ronne – une extension flottante permanente de la principale calotte glaciaire de l’Antarctique, qui a donné naissance à l’A-76, le plus grand du monde iceberg – et un gros morceau de glace de mer dans la mer de Weddell.

Dans le coin supérieur droit de la photo, vous pouvez voir la rare formation de glace ultra-fine appelée nilas s’étendre sur une distance sans précédent. Image : Observatoire de la Terre de la NASA / Joshua Stevens / Landsat 8

Des vents forts et des courants océaniques inhabituels ont aidé à peindre ce paysage de glace à couper le souffle à la surface de l’océan.

Composée de glace pluriannuelle (qui est blanche et formée au fil des ans) et de glace fraîche (qui est grise et est dans la première année de formation), cette glace de mer est normalement beaucoup plus proche de la plate-forme de glace de Ronne. Cependant, sur l’image, il est beaucoup plus loin après avoir été poussé par des vents violents.

Le changement climatique joue un rôle crucial dans cette formation inhabituelle de glace

Cet écart plus large a permis à de minces bandes de glace de se former entre les deux plus gros morceaux. Ces « tentacules » de glace sont fabriqués à partir de nilas, une glace de mer mince de moins de quatre pouces d’épaisseur.

Constitués de minuscules cristaux en forme d’aiguilles appelés « frasil ice », qui constituent la première étape de la croissance de la banquise, les nilas sont des nappes complètes et fragiles qui s’organisent au-dessus de l’eau.

Selon la NASA, cependant, en raison des vents forts, d’étranges courants de surface ont été créés qui ont empêché la glace du Nilas de se former en une seule couche et ont plutôt été poussés à travers la surface du canal.

« Les vents forts ont probablement induit des tourbillons, ou de minuscules tourbillons, dans la couche d’eau la plus proche de la surface, provoquant une rotation verticale de l’eau selon de petits motifs circulaires perpendiculaires à la direction du vent », explique le communiqué de l’US Geological Survey.

« Dans les zones où ces rotations convergent, les nilas se sont accumulés, créant des traînées gris clair à travers l’eau plus sombre », a déclaré Walt Meier, scientifique de la glace de mer au National Snow and Ice Data Center, dans le communiqué.

Après avoir été poussés à travers le canal, les nilas peuvent être vus se condenser en un mince rebord bleu autour de la banquise. Normalement, les glaciers et la banquise n’apparaissent bleus que lorsqu’ils deviennent si denses qu’ils absorbent les plus grandes longueurs d’onde de la lumière et ne reflètent que le bleu.

Par conséquent, il est inhabituel de voir cette couleur dans la glace de Nila, qui est très mince. « Je ne sais pas comment la banquise ici devient bleue », a déclaré Meier, « mais il est possible qu’elle ait été suffisamment comprimée pour avoir cet effet. »

Selon lui, ce phénomène impressionnant pourrait devenir plus fréquent en raison du changement climatique. En novembre, lorsque la photo a été prise, l’étendue de la banquise de l’Antarctique était bien inférieure à la moyenne pour cette période de l’année.

