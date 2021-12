Le mille-pattes découvert en Australie est l’animal avec le plus de pattes au monde

Une espèce de mille-pattes nouvellement découverte a plus de pattes que toute autre créature sur la planète : 1 306 pattes. Ces animaux vivent loin sous la surface de la Terre et sont les seuls mille-pattes connus qui portent vraiment leur nom.

« Le mot ‘mille-pattes’ a toujours été un peu inapproprié », a déclaré Paul Marek, entomologiste à l’université Virginia Tech et auteur principal de l’étude décrivant l’espèce.

Un perséphone femelle d’Eumillipes avec 330 segments et 1 306 pattes. Image : Paul E. Marek, Bruno A. Buzatto, William A. Shear, Jackson C. Means, Dennis G. Black, Mark S. Harvey, Juanita Rodriguez, Rapports scientifiques

Selon Marek, tous les autres mille-pattes connus à ce jour ont beaucoup moins de pattes que son nom l’indique – de nombreuses espèces en ont moins de 100. Jusqu’à présent, le détenteur du record était une espèce appelée Illacme plenipes, avec 750 pattes.

Nommée Eumilipes persephone – d’après Perséphone, la fille de Zeus qui a été emmenée par Hadès aux enfers – cette espèce est une créature pâle et sans yeux avec un corps long et mince qui est près de 100 fois plus long que large.

Sa tête en forme de cône a des antennes massives pour naviguer dans un monde sombre gouverné par des phéromones et un bec optimisé pour se nourrir de champignons. « Les pattes sont difficiles à compter car l’animal a tendance à se recroqueviller comme un petit ressort de montre », a déclaré Marek.

Le nombre de pattes estime la longévité de l’animal

Il explique que la collection abondante de pattes de l’animal laisse également entrevoir sa longévité. « Je soupçonne que ces créatures vivent extrêmement longtemps », a déclaré Marek à Live Science. « Les mille-pattes grandissent régulièrement, ajoutant des segments corporels, appelés anneaux, tout au long de leur vie. »

Marek a déclaré que les entomologistes peuvent compter ces segments comme des cernes d’arbres pour établir les âges relatifs entre les individus de la même espèce.

Au total, l’équipe dirigée par Marek a analysé quatre spécimens – deux mâles et deux femelles – tous de longueurs différentes et donc d’âges différents. Le plus petit du groupe avait 198 anneaux et 778 jambes. Le plus long avait 330 anneaux et 1 306 pattes.

Compte tenu de la fréquence à laquelle d’autres espèces de mille-pattes ajoutent des segments corporels, cela suggère qu’E. persephone vit entre cinq et 10 ans, par rapport à l’espérance de vie typique de 2 ans des autres mille-pattes.

Découverte à 60 mètres sous la surface de la Terre, l’espèce vit dans un environnement relativement inexploré construit à partir de formations de fer et de roche volcanique.

Les créatures ont été aperçues pour la première fois dans une région de l’Australie occidentale connue sous le nom de Goldfields, qui est un centre d’extraction minérale. Selon Marek, les sociétés de prospection de nickel et de cobalt ont foré des trous profonds et étroits entre 20 et 100 m de profondeur.

« Il y a quelque temps, des entomologistes d’Australie-Occidentale ont eu l’idée d’échantillonner ces trous, car ils offrent l’occasion idéale de sonder les écosystèmes souterrains », explique Marek.

C’est alors que le mille-pattes record a été trouvé, montrant qu' »il y a beaucoup plus de découvertes à faire », selon les mots de Marek, qui a dit que si les espèces qui vivent si profondément sous nos pieds peuvent sembler très éloignées de la vie sur en surface, ces écosystèmes jouent un rôle écologique important qui est lié à la vie en surface.

Les décomposeurs souterrains aident à recycler les nutriments dont dépend la vie à la surface, et profondément dans le sol, ces animaux vivent dans les toxines qui s’échappent de notre eau potable. Cependant, nous savons encore très peu de choses sur le monde sous nos pieds. « Il y a beaucoup plus de biodiversité là-bas », a déclaré le chercheur, « nous n’avons tout simplement pas encore une image complète ».

