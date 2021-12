La Chine dépassera les États-Unis en technologie au cours de la prochaine décennie, prévient Harvard

Le différend entre la Chine et les États-Unis pour la domination de la technologie continue d’être de plus en plus féroce. Maintenant, il semble que Pékin commence à prendre l’avantage et à prendre l’avantage sur ses adversaires.

Un rapport publié la semaine dernière par École Kennedy de Harvard, a constaté que la Chine gagne rapidement du terrain dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), de l’informatique quantique, de la 5G, des semi-conducteurs, de la biotechnologie et de l’énergie verte.