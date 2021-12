Connaissez-vous la température de congélation de l’eau? Peut-être que je ne sais plus

À un moment donné dans votre école primaire (1ère année, si vous êtes un peu plus… expérimenté), vous avez appris que le point de congélation de l’eau est de 0°C. Si vous ne l’avez pas appris aussi, ce n’est pas un problème, car il est peut-être temps de vraiment oublier. C’est parce qu’une nouvelle étude apporte une marge beaucoup plus faible que cela.

En créant de la glace à partir de minuscules gouttelettes de quelques centaines de molécules à peine, les chercheurs ont pu réduire le point de congélation de l’eau plus que jamais auparavant.

Et à quel point est-il important de savoir comment et pourquoi l’eau se transforme en glace ? Selon les scientifiques, ces informations sont essentielles pour comprendre un large éventail de processus naturels. Les fluctuations climatiques, la dynamique des nuages ​​et le cycle de l’eau, par exemple, sont tous influencés par la solidification de l’eau.

Même les animaux qui vivent dans des conditions glaciales ont besoin de connaître – et d’utiliser – cette connaissance. Les grenouilles des bois, par exemple, survivent à l’hiver sur terre en gelant leur corps. Cela leur permet de sortir de l’hibernation plus rapidement que les espèces qui hivernent sous l’eau sans geler.

Cependant, les cristaux de glace peuvent briser les membranes cellulaires. Les animaux qui utilisent cette technique doivent donc trouver un moyen d’empêcher la formation de glace dans leurs cellules et leurs tissus. Une meilleure compréhension de la façon dont l’eau gèle est importante non seulement pour l’animal lui-même, mais cela peut également conduire à une plus grande prise de conscience de ces espèces extrêmes par les humains.

Le point de congélation de l’eau est-il relatif ?

Alors que la règle empirique est que l’eau gèle à 0°C, en fait, elle peut parfois rester liquide sur une plage de températures froides. Jusqu’à présent, on croyait que cette plage s’arrêtait à moins 38 °C. C’est-à-dire toute température inférieure à celle-ci et l’eau gèle.

Or, dans la récente étude publiée dans la revue Communication Nature, les chercheurs ont réussi à maintenir les gouttelettes d’eau à l’état liquide jusqu’à une température impressionnante de moins 44 °C.

Ils ont commencé avec des gouttelettes allant de 150 nanomètres, à peine plus grosses qu’une particule virale, à aussi petites que 2 nanomètres, un amas de seulement 275 molécules d’eau. Cette variété de tailles de gouttelettes a aidé les chercheurs à découvrir le rôle de la taille dans la transformation de l’eau en glace.

« Nous couvrons toutes ces bandes afin que nous puissions comprendre dans quelles conditions la glace se formera – à quelle température, quelle taille de gouttelettes », a déclaré le co-auteur de l’étude Hadi Ghasemi, professeur de génie mécanique à l’Université de Houston, au site Web Live Science. . « Et plus important encore, nous avons découvert que si les gouttelettes d’eau sont recouvertes de matériaux mous, la température de congélation peut être réduite à une température très basse. »

En tant que matériau souple, l’octane a été utilisé, une huile qui enveloppe chaque goutte à l’intérieur des pores nanométriques d’une membrane en oxyde d’aluminium anodisé. Cela a amené les gouttelettes à prendre une forme plus ronde et avec une pression plus élevée, ce qui, selon les scientifiques, est essentiel pour empêcher la formation de glace à ces basses températures.

Plus la goutte d’eau est petite, plus la température est basse

Puisqu’il est pratiquement impossible d’observer le processus de congélation à ces petites échelles, les chercheurs ont utilisé des mesures de conductance électrique – puisque la glace est plus conductrice que l’eau – et la lumière émise dans le spectre infrarouge pour capturer le moment et la température exacts dans lesquels les gouttelettes se sont tournées de eau à glace.

Ils ont découvert que plus la gouttelette était petite, plus elle devait être froide pour que la glace se forme – et pour des gouttelettes de 10 nanomètres ou moins, le taux de formation de glace diminuait considérablement. Dans les plus petites gouttes qu’ils ont mesurées, la glace ne s’est formée que lorsque l’eau a atteint 44 °C en dessous de zéro.

Cela signifie-t-il que les gouttelettes microscopiques à l’intérieur des nuages ​​et des cellules biologiques pourraient devenir encore plus froides que nous ne le pensions ? « En tant que scientifique, je dirais que nous ne savons pas encore », a déclaré Ghasemi. « Mais cette découverte pourrait signifier de grandes choses pour empêcher la glace dans les matériaux artificiels comme ceux de l’aviation et des systèmes électriques. »

Si l’eau sur les surfaces molles met plus de temps à geler, les ingénieurs pourraient incorporer un mélange de matériaux mous et durs dans leurs conceptions pour empêcher la glace de s’accumuler sur ces surfaces. « Il existe de nombreuses façons d’utiliser ces connaissances pour concevoir des surfaces afin d’empêcher la formation de glace », a déclaré Ghasemi. « Une fois que nous aurons cette compréhension fondamentale, la prochaine étape consiste simplement à concevoir ces surfaces à partir de matériaux souples. »

