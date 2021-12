Des scientifiques identifient un nouveau phénomène météorologique : les lacs atmosphériques

La découverte a été révélée dans une étude présentée ce jeudi (16), par Brian Mapes, un scientifique de l’atmosphère à l’Université de Miami, lors de la réunion d’automne 2021 de l’Union internationale de géodésie et de géophysique (AGU).

À l’instar des courants d’air humide et pluvieux appelés « rivières atmosphériques », qui sont réputés pour fournir de grandes quantités de précipitations, les lacs atmosphériques commencent comme des filaments de vapeur d’eau dans l’Indo-Pacifique.

Ces phénomènes sont définis par la présence de vapeur d’eau suffisamment concentrée pour produire de la pluie, plutôt que d’être formés et définis par un vortex, comme la plupart des tempêtes sur Terre.

Cependant, contrairement aux rivières atmosphériques à débit rapide, les petits lacs atmosphériques se détachent de leur source lorsqu’ils se déplacent à un rythme tranquille vers le rivage.

L’animation montre les courants d’air humide et pluvieux bien connus appelés « rivières atmosphériques ». Les lacs, contrairement à ceux-ci, s’écoulent plus lentement vers la côte. Image : NOAA

Selon les chercheurs, les lacs atmosphériques commencent comme des flux de vapeur d’eau qui s’écoulent du côté ouest des moussons d’Asie du Sud et se compressent pour devenir leurs propres objets isolés et mesurables. Ils flottent alors le long de l’océan et des régions côtières sur la ligne équatoriale dans les zones où la vitesse moyenne du vent est pratiquement nulle.

Dans une enquête initiale pour cataloguer de telles tempêtes, Mapes a utilisé cinq ans de données satellitaires pour localiser 17 lacs atmosphériques de plus de six jours et à moins de 10 degrés de l’équateur en toutes saisons. Selon Mapes, des lacs plus éloignés de l’équateur se produisent également et deviennent parfois des cyclones tropicaux.

D’une durée de plusieurs jours consécutifs, les lacs atmosphériques se produisent plusieurs fois par an. Selon Mapes, si toute la vapeur d’eau de ces lacs était liquéfiée, elle formerait une flaque de quelques centimètres de profondeur et d’environ 1 000 km de large.

« Cette quantité d’eau peut créer des précipitations importantes pour les basses terres sèches des pays d’Afrique de l’Est, où vivent des millions de personnes », a déclaré Mapes. « C’est un endroit qui est sec en moyenne, donc quand ces lacs atmosphériques se produisent, ils sont certainement très importants. »

La prochaine étape consiste à comprendre ce qui rend le débit de ce phénomène météorologique différent des rivières atmosphériques

Mapes a déclaré qu’il était impatient d’acquérir plus de connaissances locales à leur sujet, dans une région « avec une histoire nautique vénérable et fascinante, où des marins observateurs ont inventé le mot mousson pour les modèles de vent et ont certainement remarqué ces tempêtes occasionnelles aussi ».

Selon lui, les conditions météorologiques dans cette région du monde ont reçu peu d’attention de la part des météorologues, se limitant principalement aux études des précipitations et de la vapeur d’eau à une échelle mensuelle plutôt que quotidienne. Le chercheur s’efforce de comprendre pourquoi les lacs atmosphériques se séparent du modèle fluvial à partir duquel ils se forment et comment et pourquoi ils se déplacent vers l’ouest.

Cela pourrait être dû à une caractéristique de la configuration des vents plus importante, ou peut-être que les lacs atmosphériques sont autopropulsés par les vents générés lors de la production de pluie.

Ce sont des hypothèses qui doivent être dénouées avant que Mapes et d’autres chercheurs puissent commencer à étudier comment le changement climatique pourrait affecter les systèmes lacustres atmosphériques.

Il prévoit d’étudier ces événements de plus près à l’aide de données satellitaires et dit qu’il examinera la possibilité que ces lacs atmosphériques se produisent dans d’autres parties du monde.

« Les vents qui transportent ces choses vers le rivage sont si tentants, délicatement proches de zéro [velocidade do vento], que tout peut les affecter », a déclaré Mapes. « C’est à ce moment-là que vous devez savoir s’ils sont automoteurs ou déplacés par des vents à beaucoup plus grande échelle qui pourraient changer avec le changement climatique. »

