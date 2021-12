Les scientifiques conviennent que toutes les particules de matière ordinaire ont un partenaire antimatière aux caractéristiques opposées – et que lorsque la matière interagit avec l’antimatière, les deux s’annihilent. Cela rend notre existence un mystère, car les cosmologistes sont certains qu’au début de l’univers, des quantités égales de matière et d’antimatière ont été produites – et ces « partenaires » auraient dû s’entre-détruire.

Pourtant, le sujet existe, et les chercheurs découvrent petit à petit pourquoi.

Une des raisons potentielles réside peut-être dans les soi-disant « Q-balls », des « boules » théoriques qui se sont formées dans les premiers instants après le Big Bang, avant que l’univers ne se gonfle rapidement comme un ballon.

Dans les premiers instants après le Big Bang, des renflements appelés « boules Q » auraient été expulsés, contenant différentes quantités de matière et d’antimatière. Image : Luis G. Vergara –

Selon le site Web Live Science, ces objets contiendraient leur propre asymétrie matière-antimatière, ce qui signifie qu’à l’intérieur de chaque Q-ball existeraient des portions inégales de matière et d’antimatière.

Ainsi, lorsque les Q-balls « éclatent », elles auraient libéré plus de matière que d’antimatière – et auraient déclenché des ondulations gravitationnelles dans l’espace-temps.

La structure de l’univers est formée par différents champs quantiques

Maintenant, une étude plus récente, publiée dans la revue Lettres d’examen physique, indique que si ces objets existaient réellement, nous pourrions les détecter à l’aide d’ondes gravitationnelles.

Selon la physique des particules, la structure de l’univers est couverte par différents champs quantiques, dont chacun décrit une propriété (comme l’électromagnétisme, par exemple) à chaque point de l’espace. Les fluctuations de ces champs donnent naissance aux particules fondamentales qui composent notre réalité physique.

Pour essayer de visualiser le fonctionnement de ces champs, imaginez un trampoline avec une boule de bowling au centre. La forme que la boule de bowling donne au filet du trampoline représente la quantité d’énergie que n’importe quel point du champ contribue à l’univers – plus on est proche de la dépression centrale, plus l’énergie potentielle est grande. Tout comme la forme de la surface d’un filet régit la façon dont une bille roulerait autour d’une boule de bowling, la « forme » d’un terrain régit le comportement du terrain.

Une théorie proposée en 1985 par les physiciens de l’Université de Princeton Ian Affleck et Michael Dine cherche à expliquer l’asymétrie matière-antimatière de l’univers en disant que les champs qui ont gouverné cette inflation initiale du cosmos semblable à un ballon devaient être très peu profonds pour ce gonflage se produisait – c’est-à-dire que la boule de bowling au centre du trampoline n’était pas très lourde.

Et tout comme une bille roulant autour de la faible dépression d’une boule de bowling ne gagne ou ne perd pas beaucoup de vitesse, la forme du champ signifie que l’énergie qui régit l’inflation de l’univers reste uniforme.

Comme le gonflage nécessite cette uniformité, le trampoline ne peut pas interagir très fortement avec d’autres champs (essentiellement d’autres trampolines) pour créer des particules. Cependant, selon la théorie d’Affleck et Dine, ce champ interagissait avec d’autres d’une manière qui créait plus de particules de matière que de particules d’antimatière. Pour rester uniforme, le champ contenait ces particules en « morceaux ».

« Ces pièces sont appelées boules Q. Ce ne sont que des morceaux de champ », a déclaré l’auteur principal de la dernière étude, Graham White, physicien à l’Institut Kavli de physique et de mathématiques de l’univers.

La dissolution des boules Q génère des ondes sonores, qui produisent des ondes gravitationnelles

Selon White, au fur et à mesure que l’univers s’étendait, ces Q-balls « planaient » autour. « Et finalement, ils deviennent la partie la plus importante de l’univers en termes de quantité d’énergie qu’ils contiennent par rapport au reste du cosmos. »

Parce qu’elles ne durent pas éternellement, lorsque les Q-balls disparaissent – saupoudrant l’univers de plus de matière que d’antimatière – elles le font si soudainement qu’elles produisent des ondes sonores.

Selon les chercheurs, ces ondes sonores agissent comme une source d’ondulations dans l’espace-temps connues sous le nom d’ondes gravitationnelles, qui peuvent être mesurées ici sur Terre par des détecteurs comme le Laser Interferometer Space Array (LISA) de la NASA et le télescope souterrain Einstein.

White pense que nous sommes à un « point passionnant » où, si l’un des paradigmes qui tentent d’expliquer l’asymétrie matière-antimatière de l’univers est correct, il sera probablement possible de le prouver. « Il y a beaucoup de machines que nous allons allumer dans les années 2030 qui peuvent voir ces ondes gravitationnelles », a déclaré White. « Si nous les voyons, c’est vraiment excitant. »

Même si les détecteurs ne peuvent pas trouver ces ondulations Q-ball, c’est aussi une bonne nouvelle, dit White, « car cela signifie que des théories plus simples sont probablement correctes – et plus faciles à tester », a-t-il déclaré. « Donc, d’une certaine manière, c’est un peu impossible à manquer. »

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !