La recherche utilise le Krypton du manteau terrestre pour détailler la formation des planètes

Des recherches menées par l’Université de Californie (Davis) ont remis en cause la compréhension scientifique en utilisant du Krypton dans le manteau terrestre pour recueillir de nouvelles informations sur la formation de notre planète.

Le consensus des experts est que des éléments tels que le carbone, l’eau et l’azote ont atteint la fin du processus de formation de la Terre. Cependant, la collecte de krypton effectuée dans des régions comme l’Islande et les îles Galapagos indique le contraire : ces composants sont arrivés à notre tout début.

Selon de nouvelles recherches, les premiers jours de la Terre comportaient des composants essentiels plus tôt qu’on ne le pensait, ce qui pourrait avoir influencé notre processus évolutif (Image : Triff/)

Le krypton (« crypto » dans certains domaines) est composé de différents isotopes qui agissent comme des « empreintes chimiques », ce qui permet aux scientifiques de collecter et d’analyser des informations à partir de matériaux qui sont venus et continuent de se diriger vers la Terre depuis le reste de l’espace, comme les vents solaires. et des particules de comètes et de météorites.

L’étude, cependant, suggère que les planétésimaux – des corps rocheux ou glacés mesurant entre 0,1 et 100 kilomètres qui se sont soi-disant formés au début du système solaire – ont bombardé la Terre très tôt.

« Nos résultats appellent à la livraison simultanée d’éléments volatils provenant de plusieurs sources très tôt dans la formation de la Terre », a déclaré Sandrine Péron, auteur principal de l’étude. Elle a mené la recherche dans le cadre d’un travail postdoctoral avec le professeur Sujoy Mukhopadhyay du Département des sciences planétaires de l’Université.

« Cette étude fournit des preuves sur les sources de ces éléments et la Horaire du mouvement d’accrétion de la Terre, et cela aidera les chercheurs à mieux comprendre non seulement notre processus de formation, mais aussi le processus d’autres planètes du système solaire et des étoiles proches », a-t-elle déclaré.

Le krypton extrait provient de l’activité volcanique observée en Islande et aux îles Galapagos. De grandes coulées de lave s’élèvent des couches inférieures du manteau, presque à la frontière avec le noyau de la Terre. C’est un détail important : les éléments situés au plus près du noyau de notre planète sont pour la plupart les mêmes que ce qui a été vu au début de son processus de formation – certains, avec un âge proche de 4,4 milliards d’années.

C’est là qu’entre le professeur Mukhopadhyay. Il se spécialise dans la prise de mesures très précises des gaz rares dans les roches n’importe où sur Terre. Dans le cas du krypton, il a été collecté dans la lave dans des endroits très volatils – les vieux gaz montent avec la lave et, au fur et à mesure qu’il se solidifie en surface, ces gaz finissent piégés, protégés de la contamination extérieure. Le krypton est ensuite extrait par des techniques de spectrométrie, isolant des isotopes tels que l’argon et le xénon.

À travers tout cela, les experts ont découvert que les informations présentes dans le krypton ressemblent beaucoup à des météorites primitives riches en carbone qui sont arrivées ici des régions les plus froides du système solaire. Cependant, Mukhopadhyay a découvert qu’un autre gaz du début de notre planète – le néon – venait du Soleil.

En d’autres termes, le manteau terrestre a des preuves de la présence de deux sources distinctes dans sa formation. Cela signifie que certains gaz de l’atmosphère ont été libérés ici après de grands événements, tels que l’impact qui a formé la Lune.

