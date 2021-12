Une étude indique que le plus grand canyon du système solaire peut cacher (beaucoup) d’eau

La région connue sous le nom Vallées Marineris – le plus grand canyon de tout le système solaire – pourrait avoir de vastes réserves d’eau, selon une nouvelle étude publiée par des astronomes qui ont étudié de nouvelles données recueillies par l’instrument « FREND » de l’orbiteur Trace Gas ExoMars, exploité conjointement par l’ESA et Roscosmos.

Selon les experts, la région connue sous le nom de «grand Canyon de Mars » contient « des quantités étrangement élevées » d’hydrogène, l’un des éléments qui forment l’eau. La présence de l’élément chimique suggère que des réserves du liquide qui symbolise la vie sont cachées sous les pierres.

région de montagne connue sous le nom de Vallées Mineris a des niveaux élevés d’hydrogène, ce qui peut suggérer la présence d’eau dans le sous-sol de Mars (Image: NASA/Publishing)

La région a une longueur d’environ 4 000 kilomètres (km) et, comme le suggère l’étude, à des profondeurs allant jusqu’à un mètre sous la surface, le sol est susceptible d’être riche en eau – et il peut être piégé par des minéraux ou sous une autre forme. .de glace.

« Avec l’orbiteur, nous pouvons regarder jusqu’à un mètre sous cette couche de sable et voir ce qui se passe réellement sous la surface de Mars et, surtout, trouver des oasis riches en eau qui n’auraient pas pu être détectées auparavant », a déclaré le physicien Igor Mitrofanov de la Russie. Académie des sciences et auteur principal de l’étude.

Selon le chercheur, FREND a détecté la grande quantité d’hydrogène dans la région. L’étude directe est encore évidemment irréalisable, mais selon les estimations du papier, on suppose que 40 % de la matière trouvée peut être de l’eau, en supposant que tout cet hydrogène est attaché aux molécules du liquide.

Nous avons déjà détecté la présence d’eau – soit dans le présent, soit dans le passé – sur Mars. Cependant, il est plus fréquent aux pôles, sous forme de glace. Cependant, dans les zones méridiennes de la planète rouge, le climat est plus chaud et, étant donné l’absence d’atmosphère et de protection solaire, pratiquement toute la matière liquide de la région s’évapore complètement.

Des études antérieures ont postulé des théories sur la présence d’eau sous la surface, mais seul FREND a réussi à faire une observation plus approfondie. En effet, au lieu de cartographier la lumière à la surface de la planète, l’instrument recherche des neutrons. Cela lui permet de pouvoir « voir » des éléments chimiques jusqu’à un mètre sous la ligne de surface, comme il l’a fait dans cette découverte, lors d’observations menées entre mai 2018 et février 2021.

« Les neutrons sont produits lorsque des particules hautement énergisées – les rayons cosmiques – frappent Mars ; un sol plus sec émet plus de neutrons qu’un sol humide, ce qui nous permet de déduire la quantité d’eau dans une zone en recherchant ce composant », a déclaré Alexey Malakhov, collègue physicien et co-auteur de l’étude.

« Nous avons trouvé une partie centrale de Vallées Marineris qui semble être plein d’eau – bien plus que ce à quoi nous nous attendions. C’est très similaire à la région du pergelasol de la Terre, où la glace est permanente sous le sol en raison des températures constamment basses », a-t-il poursuivi.

La région étudiée a à peu près la taille des Pays-Bas, et généralement cette zone montagneuse a peu ou pas d’eau. Pour cette raison, les experts pensent que tout ce volume de liquide se trouve sous la surface. Cependant, ils ne savent toujours pas comment répondre comment cette eau restes là.

En effet, la pression et la température qui affectent Mars rendent toute formation d’eau irréalisable, même dans les environnements souterrains. A l’heure actuelle, seules des spéculations à ce sujet sont possibles : peut-être des gisements sont-ils dispersés ici et là, ombragés par des formations rocheuses avec des angles qui les projettent dans des directions aléatoires, comme c’est le cas avec la glace du côté diurne de la Lune, par exemple.

De toute évidence, d’autres investigations seront nécessaires pour avoir une image plus complète. Mais les deux scientifiques promettent de continuer à chercher.

L’article complet a été publié dans la revue scientifique icarus.

