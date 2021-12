L’hémophilie aux différentes étapes de la vie

Jouer, étudier, voyager et aimer : autant d’aspects fondamentaux d’une existence pleine et heureuse, même avec l’hémophilie comme partenaire. Grâce aux approches thérapeutiques récentes, il est en effet possible d’atteindre un nouveau concept de bien-être qui rend la normalité des hémophiles vraiment extraordinaire.

Une normalité extraordinaire est celle de ceux qui vivent avec l’hémophilie : une maladie congénitale du sang qui rend la coagulation difficile. Il y a environ cinq mille patients qui vivent avec, mais contrairement au passé, ce n’est plus une condition à craindre. Dès les premiers mois de la vie, les défis auxquels sont confrontés les parents sont les mêmes pour tout enfant : à mi-chemin entre le désir de le voir jouer librement et le besoin de le protéger. En fait, l’hémophilie héréditaire est généralement diagnostiquée au cours de la première année de vie et grâce à la recherche, elle peut être traitée immédiatement, ouvrant ainsi la voie à une vie sans limites.

Les enfants qui ont l’hémophilie comme compagnon apprennent immédiatement les quelques astuces à garder en tête pour rester en bonne santé : suivre une thérapie et vivre exactement comme leurs compagnons. Le fait de jouer et de faire du sport fait partie du traitement lui-même, mais avec un peu plus de prudence, car « limitation » est un adjectif que les hémophiles apprennent à considérer sous un autre angle. Bien que les traumatismes doivent être limités, il est également essentiel que les articulations et les muscles se développent en aussi bonne santé que n’importe quel enfant. L’activité physique et le jeu améliorent non seulement la santé, mais stimulent la créativité en mettant un terme aux pensées négatives. Grâce aux parents et aux médecins, le chemin qui s’ouvre devant eux est une vie bien remplie, même lorsqu’ils entrent dans l’adolescence et au début de l’âge adulte.

En vieillissant, le désir de liberté s’épanouit de manière presque incontrôlable en vous et vous ressentez peut-être le besoin de voyager et de vous sentir plus indépendant. Même pour les hémophiles, le chemin est exactement le même et les premières vacances entre amis sont encore plus incroyables. Se sentir membre d’un groupe, plus responsable et avec autant d’espoirs pour l’avenir est une condition qui peut faire peur mais aussi qui rend excité et impatient de découvrir le monde. Entre amis et premiers amours, on peut parler d’hémophilie, de déchirer les lieux communs, de briser l’indifférence et l’ignorance. Bien sûr, en arrivant à maturité on s’interroge sur la possibilité de créer sa propre famille et les questions seront nombreuses (comme pour tout le monde !) où l’un est le même à tous les autres. Le caractère unique de la vie réside dans le fait de la vivre de la manière la plus sincère, en embrassant tous les aspects de sa personne.

Une normalité, en somme, de moins en moins sujette à la pathologie : c’est ce que veut également souligner la quatrième édition de « Redesignons l’hémophilie » promue par Roche Italia sous le patronage de FedEmo et de la Fondation Paracelso Onlus. A travers les vodcasts « La voix extraordinaire de la normalité », il est possible d’écouter en quatre épisodes le témoignage de patients, médecins et ambassadeurs exceptionnels à travers des histoires qui vont de la famille et des relations amoureuses, aux voyages et au temps libre. Et qui ont pour fil rouge une normalité retrouvée grâce aux progrès de la recherche scientifique et pharmacologique.

