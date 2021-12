Dans un autre point de repère, Persévérance trouve des produits chimiques organiques sur Mars

le rover persévérance, par la NASA, a trouvé des traces d’éléments chimiques organiques dans certaines des roches examinées dans le cratère Jezero sur Mars. Les éléments contiennent du carbone dans leur composition, signalant efficacement que le paysage de création de la vie doit avoir existé sur la planète rouge à un moment donné de son histoire.

Les membres de la NASA qui contrôlent le véhicule ici sur Terre insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas de la découverte de la vie sur la planète rouge – l’une des principales missions du persévérance – et que les composés chimiques organiques peuvent être produits par des moyens biologiques et non biologiques. L’équipe indique que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer la source des produits chimiques organiques trouvés par le rover.

le rover persévérance, qui a trouvé des composés chimiques organiques sur Mars lors de sa recherche de signes de vie ancienne sur la planète rouge (Image : NASA/JPL-Caltech/Courtesy)

« C’est une question à laquelle il est peu probable que l’on réponde tant que les échantillons ne seront pas revenus sur Terre, mais l’idée de préserver naturellement les produits chimiques organiques sur Mars est assez excitante », a déclaré Luther Beegle, membre du NASA Propulsion Laboratory (JPL) dans le sud. de Californie, citant la mission conjointe de l’agence avec l’ESA pour sauver les échantillons collectés par Persévérance – prévue pour 2031.

« Lorsque ces échantillons reviendront sur Terre, ils seront une source de curiosité scientifique et de découvertes pour de nombreuses années à venir », a-t-il commenté.

Le cratère de Jezero, où Persévérance a atterri en février de cette année, est une zone désertique qui s’étend sur environ 45 kilomètres (km). Bien qu’aujourd’hui ce ne soit guère plus que du sable et des pierres, dans un passé très lointain – de l’ordre de millions d’années – le cratère était autrefois la résidence d’un grand lac et d’un delta de rivière.

La présence d’eau dans cette région de Mars a fait que la NASA la considère comme un excellent point de recherche sur le potentiel de vie extraterrestre sur la planète rouge. Comme la zone est pulvérisée par des roches sédimentaires – communes dans les régions aquatiques et qui ont subi moins d’érosion et d’usure que leurs homologues terrestres – on estime que des matériaux biologiques de la vie ancienne peuvent encore y être stockés.

Pour cette raison, la NASA a développé le projet Persévérance, qui donne aujourd’hui au rover du même nom une mission très simple : collecter chaque pierre sur son passage.

Le rover, qui a la taille d’une voiture populaire, dispose de près de 100 petits conteneurs pour stocker des échantillons, et l’un de ses principaux instruments est une perceuse et une pince à épiler, qu’il utilise pour percer des pierres et collecter des carottes. .

Persévérance est arrivée sur Mars avec le mini hélicoptère ingéniosité, qui servirait dans un premier temps à prouver la capacité de vol vertical de la NASA sur une autre planète. Le petit appareil a si bien fonctionné lors de son test qu’il a effectué 17 vols multidirectionnels et a été utilisé avec prudence par la NASA pour rechercher des itinéraires alternatifs au cas où le rover se retrouverait sur un terrain difficile.

