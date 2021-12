Un typhon frappe les Philippines – près de 100 000 personnes évacuées

Un puissant typhon a frappé les provinces insulaires du sud-est des Philippines mercredi (15). Selon les autorités, environ 100 000 personnes ont été évacuées des zones à haut risque qui pourraient être dévastées par les inondations, les glissements de terrain et les marées hautes.

Sur cette photo fournie par les garde-côtes philippins, des habitants traversent un pont avec l’aide de secouristes alors qu’ils sont évacués vers un terrain plus élevé à Tubay City, Agusan del Norte, dans le sud des Philippines. Image: Garde-côte philippin via AP

Selon les météorologues, le typhon « Rai », qui a soutenu des vents de 185 kilomètres par heure et des rafales jusqu’à 230 kilomètres par heure, a soufflé de l’océan Pacifique vers les îles Siargao.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de victimes ou de dommages supplémentaires, mais de nombreux résidents ont été bloqués par la montée rapide des eaux, aidés par le personnel de sauvetage de l’armée et des garde-côtes.

Selon l’agence de presse internationale Associated Press, les responsables de la réponse aux catastrophes ont déclaré qu’environ 10 000 villages se trouvent sur la trajectoire prévue du typhon, qui a une bande de pluie de 400 kilomètres de large et est l’un des plus forts à frapper le pays cette année. .

Sur cette photo fournie par les garde-côtes philippins, un secouriste aide une fillette à traverser une inondation causée par le typhon Rai dans la ville de Cagayan de Oro, dans le sud des Philippines. Image: Garde-côte philippin via AP

Près de 4 000 passagers et travailleurs de ferries et de cargos bloqués se sont retrouvés bloqués dans des dizaines de ports à travers le pays, selon les garde-côtes philippins. En outre, plusieurs vols, principalement domestiques, ont été annulés, et des écoles et des lieux de travail ont été fermés dans les zones les plus vulnérables.

En raison du typhon, la vaccination contre le Covid-19 est suspendue

Avec le grand nombre de personnes retirées de leurs maisons, la surpopulation dans les centres d’évacuation compliquait les efforts pour les tenir à l’écart après que les autorités ont détecté les premières infections du pays causées par la variante Ômicron du coronavirus à l’origine de Covid-19.

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), les Philippines font partie des pays d’Asie du Sud-Est les plus touchés par la pandémie, avec des infections confirmées de plus de 2,8 millions et plus de 50 000 décès.

Après qu’une intense campagne de vaccination a permis de réduire les cas et les décès, les mesures restrictives ont été assouplies et davantage d’entreprises ont été autorisées à rouvrir ces dernières semaines. La détection de cas Ômicron cette semaine a cependant sonné l’alarme et le gouvernement a renouvelé ses appels pour que les gens évitent les foules et se fassent vacciner immédiatement.

Les résidents sont confrontés aux inondations causées par le typhon Rai alors qu’ils sont évacués vers des zones plus élevées de la ville de Cagayan de Oro, dans le sud des Philippines. Image: Garde-côte philippin via AP

Cependant, la vaccination a été suspendue dans les provinces susceptibles de connaître des tempêtes. Le gouverneur Ben Evardone de la province de Samar oriental a déclaré qu’il avait dû arrêter de vacciner sa région de près d’un demi-million de personnes en raison du typhon.

Plus de 70 % des habitants de la province ont reçu au moins une dose, et Evardone a exprimé sa crainte que certains vaccins stockés dans l’Est de Samar expirent dans quelques mois.

« La surpopulation est inévitable dans le nombre limité de centres d’évacuation », a-t-il déclaré. Dans la province qu’il gouverne, plus de 32 000 personnes se sont réfugiées dans un endroit protégé du cyclone tropical.