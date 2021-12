Avec 17e mission, Ingenuity dépasse les 30 minutes de vol au-dessus de Mars

« Toute la télémétrie disponible pendant et après le vol suggère que l’activité a été un succès et que la perte de liaison était due à une configuration radio difficile entre Persévérance et Ingenuity à l’atterrissage », a déclaré Teddy Tzanetos, chef d’équipe Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA ( JPL) en Californie du Sud.

Mardi après-midi (14), l’équipe a confirmé que l’hélicoptère est sain. « Vendredi (10), les ingénieurs de la mission Ingenuity Mars Helicopter ont reçu suffisamment de données supplémentaires de l’avion pour confirmer que l’hélicoptère a atterri avec succès à la fin de son vol 17 », a déclaré la NASA dans un communiqué.

L’hélicoptère Shadow of the Ingenuity sur le sol martien lors de son 16e vol, effectué en novembre. Les images du vol 17 sont toujours en cours de traitement. Image : NASA / JPL-Caltech

« Pendant les activités de transfert sur les soleils [como são chamados os dias em Marte] 285 (mercredi) et 287 (vendredi), l’équipe de mission a maintenu un contact continu avec le véhicule dans son mode radio à bas débit », a expliqué l’agence, confirmant qu’avec le succès du vol et la santé de l’hélicoptère vérifiée.

En raison de cette faille, certaines données sont arrivées tardivement à l’équipe au sol, comme l’a rapporté la NASA mercredi soir (15)

Selon des données récemment transmises par des équipements sur Mars, la sortie de 117 secondes a amené le premier avion de l’histoire à opérer depuis la surface d’un autre monde plus proche de sa piste d’atterrissage d’origine, surnommée « Wright Brothers Field ».), où il attendra l’arrivée. du rover Persévérance, explorant actuellement la région sud de la Séitah.

En plus de l’accumulation de temps de vol jamais imaginée par l’équipe, l’hélicoptère a déjà parcouru la surface sur une distance de 3 592 mètres, volant à une hauteur de 12 mètres et à une vitesse de 10 mph (5 mètres par seconde).

Selon la Nasa, le 18e vol devrait avoir lieu ce jeudi (16).

Qu’est-ce qui explique l’interruption du signal entre Ingenuity et Persévérance

Selon Tzanetos, apparemment deux facteurs ont conduit à l’échec de la communication. L’un était le terrain : alors qu’Ingenuity descendait vers le site d’atterrissage, il était obstrué du point de vue de Persévérance par une colline de 4 m de haut que l’équipe appelle « Bras ».

L’autre problème était l’orientation du rover. Les communications radio d’Ingenuity devaient traverser une grande partie du corps du rover, y compris son générateur thermoélectrique à radio-isotope produisant de l’énergie. « Lorsque nous avions initialement prévu le vol 17, nous pensions que le rover serait stationné à un endroit spécifique et orienté dans une certaine direction », a déclaré Tzanetos. « Cependant, les plans de Persévérance changent de jour en jour pour maximiser le rendement global de la science. Au moment où le vol 17 était prêt à être exécuté, Persévérance s’était dirigé vers un nouvel emplacement et s’était garé le long d’un parcours difficile pour les communications radio.

Ingenuity est arrivé sur Mars en février 2021, atterrissant avec le rover Perseverance sur le sol du cratère Jezero. La mission du rover est de rechercher des signes de vie ancienne sur la planète rouge et de collecter des échantillons pour un futur retour sur Terre.

Les travaux d’Ingenuity pourraient ouvrir la voie sur Mars pour de futurs projets

Bien qu’Ingenuity ait été lancé en tant que mission de démonstration technologique dans le but de ne voler que cinq fois par mois, ses premiers vols ont été un tel succès que la NASA a décidé de prolonger sa mission.

Cette mission Ingenuity prolongée pourrait servir de base aux conceptions des successeurs de l’hélicoptère, qui commencent déjà à prendre forme – au moins en tant que concepts.

Par exemple, les ingénieurs de la NASA ont déjà commencé à élaborer des plans pour un hélicoptère beaucoup plus grand et plus performant appelé Mars Science Helicopter – un projet conjoint impliquant le JPL, le centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley et l’entrepreneur de défense AeroVironment.

« Le vaisseau spatial envisagé aurait six rotors et pèserait environ 30 kg, étant capable de transporter des charges utiles scientifiques allant jusqu’à ⅙ de son poids ou même plus », a déclaré Tzanetos.

Selon Tzanetos, l’hélicoptère scientifique de Mars pourrait atteindre environ 10 km en un seul vol. « Il pourrait explorer des endroits auxquels les rovers ne peuvent pas accéder, tels que des parois de falaises, des terrains difficiles ou même des grottes », a-t-il déclaré.

Il convient de noter que l’hélicoptère scientifique Mars n’est qu’un concept pour le moment, pas une mission complète. Mais grâce aux travaux en cours d’Ingenuity, l’hexacopter pourrait trouver son chemin vers la planète rouge à un moment donné dans un avenir pas si lointain.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos YouTube ? Abonnez-vous à notre chaîne.