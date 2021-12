La fusée chinoise échoue après son lancement et rate deux satellites

Une fusée Kuaizhou-1A de la société commerciale chinoise Expace n’est pas entrée en orbite après son lancement, qui a eu lieu à 10h00 ce mercredi (15), heure locale (23h00 mardi, heure de Brasilia). A bord du véhicule se trouvaient deux satellites Geespace, qui étaient censés tester l’aide à la navigation autonome mais ont été perdus dans l’accident.

Une fusée Kuaizhou 1A positionnée sur la rampe de lancement en mai 2020 au centre de lancement de satellites de Jiuquan. Cette semaine, une fusée similaire a échoué lors d’une tentative de lancement effectuée au même endroit. Image : CASIC

Selon SpaceNews, la fusée a décollé du Jiuquan Satellite Launch Center, une base appartenant à l’Administration spatiale nationale chinoise. L’agence de presse officielle Xinhua a confirmé l’échec. « La fusée a volé anormalement et la mission de lancement a échoué. Les raisons spécifiques sont analysées et étudiées ».

La Chine a établi son record de lancement de fusée en 2021

L’année dernière, Expace a connu des échecs en juillet (lors du premier et jusqu’à présent seul lancement de la fusée Kuaizhou-11) et en septembre (lors de la première tentative de lancement du Kuaizhou-1A). Après ces épisodes, la fusée Kuaizhou-1A a connu une séquence de trois lancements réussis en trois mois : septembre, octobre et novembre 2021.

Cet épisode récent représente le troisième échec sur 51 lancements en provenance de Chine réalisés en 2021. Plus tôt cette année, le pays a battu son record national de 39 lancements en un an, qui a été atteint en 2018 et 2020.

Alors qu’Expace travaille sur un plan de relance, d’autres sociétés spatiales émergentes en Chine peuvent en profiter pour tenter de combler le vide et acquérir de l’expérience dans le lancement de fusées.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !