Une entreprise israélienne prétend avoir produit le plus grand steak imprimé en 3D au monde

Israël est l’un des producteurs les plus remarquables en matière de viande cultivée. Plus tôt cette année, un laboratoire israélien a présenté le premier steak de surlonge bio-imprimé au monde. Maintenant, la société MeaTech 3D, également de là-bas, a révélé qu’elle avait fabriqué le plus gros steak en impression 3D au monde.

Pesant environ 110 grammes, le steak est composé de véritables cellules musculaires et graisseuses, issues d’échantillons de tissus prélevés sur une vache. Par conséquent, ce n’est pas un produit végétalien, mais d’origine animale.

Le plus gros steak bio-imprimé au monde, selon le fabricant. Image : MeaTech – Divulgation

Des cellules souches bovines vivantes ont été incorporées dans des « biotines », qui ont ensuite été placées sur l’imprimante 3D de l’entreprise pour produire le steak. Il a ensuite été mûri dans un incubateur, dans lequel les cellules souches se sont reproduites en cellules graisseuses et en cellules musculaires.

La viande cultivée pour l’impression 3D est produite dans le monde entier

Des entreprises du monde entier s’efforcent de produire de la viande cultivée grâce à cette technologie, affirmant que le faire sans élever ni abattre de bétail est meilleur pour l’environnement, le bien-être des animaux et, surtout, la santé des consommateurs.

« C’est l’aboutissement de plus d’un an d’efforts dans nos processus de biologie cellulaire et d’ingénierie tissulaire à haut débit, ainsi que dans notre technologie de bio-impression de précision », a déclaré Sharon Fima, PDG de MeaTech. « Nous pensons que nous sommes à l’avant-garde de la course au développement de produits carnés à base de cellules de haute qualité. » Selon lui, des lignées cellulaires pour le porc et le poulet sont également en cours de développement.

Fima a déclaré que MeaTech a l’intention de produire de la viande d’élevage au même coût que la viande conventionnelle. Cependant, il semble que les steaks n’apparaissent pas de sitôt dans les assiettes des clients. En effet, selon l’entreprise, sa première entrée sur le marché sera la vente de graisses cultivées comme ingrédient dans d’autres produits, avec une usine pilote prévue pour 2022.

« L’annonce de MeaTech marque une étape passionnante en termes de complexité et de taille d’un steak d’élevage », a déclaré Seren Kell, responsable de la science et de la technologie pour l’unité européenne de l’organisation mondiale Good Food Institute (GFI). « L’impression 3D permet aux entreprises de créer des produits « entiers » plus sophistiqués qui peuvent recréer de manière authentique le goût, la texture et la sensation en bouche de la viande conventionnelle.

La viande cultivée à partir de cellules nécessite une approbation réglementaire avant d’être vendue au public, et cela s’est produit pour la première fois fin 2020 lorsque des pépites de poulet de la société américaine Eat Just ont été servies aux consommateurs à Singapour.

Parmi les autres entreprises cherchant à produire de la viande en laboratoire, citons Mosa Meats des Pays-Bas, qui a produit le premier hamburger de viande de laboratoire en 2013, et Memphis Meats, désormais détenue en partie par Tyson et Cargill, deux des plus grandes entreprises de viande au monde. En plus d’eux, il y a aussi le Dutch Meatable, qui vise à éliminer le besoin d’extraction répétée des cellules animales initiales, créant des lignées qui se multiplient en continu.

Selon The Guardian, cette semaine, des scientifiques de l’Université de Lisbonne au Portugal ont annoncé un plan financé par le GFI pour fabriquer des filets de bar à partir de cellules imprimées en 3D en utilisant des ingrédients d’algues pour créer des supports comestibles pour la croissance des cellules.

« J’aime le poisson et je veux continuer à manger du poisson. Il y a un rôle à jouer pour une pêche artisanale durable, mais nous ne pouvons pas continuer la pêche hauturière, qui cause tant de dommages aux écosystèmes océaniques », a déclaré Frederico Ferreira, un scientifique de l’institution portugaise.

« La course pour produire des steaks entiers, des filets de poisson et d’autres viandes en utilisant l’agriculture cellulaire a commencé. Mais pour rendre ces innovations accessibles et obtenir le plus rapidement possible les énormes avantages de la viande d’élevage pour l’environnement, la santé publique et la sécurité alimentaire, nous avons besoin que les gouvernements investissent des milliards dans la recherche et le marketing », a déclaré Kell.

Les steaks végétaliens bio-imprimés réduisent encore plus l’impact environnemental

Certaines entreprises produisent également des steaks à partir d’ingrédients végétaux, comme l’Français Novameat, qui a annoncé en 2020 ce qu’il a appelé « le steak le plus réaliste à ce jour ». Ses ingrédients comprennent des pois, des algues et du jus de betterave, qui ont été extrudés en fibres fines pour simuler le tissu musculaire.

Le mois dernier, le britannique Redefine Meat a également présenté son steak aux herbes imprimé en 3D. Selon un dégustateur engagé par The Guardian, son imitation de la vraie viande s’est avérée « extraordinaire ». Une autre entreprise qui travaille avec de la viande végétale est Atlast Food, des États-Unis, qui utilise des fibres de champignons pour créer des textures similaires à celles de la viande.

Des réductions importantes de la consommation de viande sont essentielles dans les pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du bétail et lutter contre le changement climatique dangereux. Plusieurs études suggèrent qu’éviter la viande et les produits laitiers est le meilleur moyen de réduire l’impact environnemental d’un individu.

