Maezawa effectue la première livraison d’Uber Eats dans l’espace tout en relevant un défi sur l’ISS

Selon le Aspect numérique rapporté, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui a voyagé à bord d’un vaisseau spatial Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) la semaine dernière, a une série de 100 défis à relever pendant son séjour dans le laboratoire orbital. Et parmi les tâches qui ont été « vérifiées » ces derniers jours figurait la livraison Uber Eats.

Yusaku Maezawa (photographié avec le cosmonaute Alexander Misurkin) effectue la première livraison d’Uber Eats à la Station spatiale internationale (ISS). Image : Uber Eats – Divulgation

Lors du vol effectué mercredi dernier (8), Maezawa a emporté un sac Uber Eats rempli de plats japonais prêts à manger et l’a livré à l’équipage de l’ISS. « Avec des plats comprenant du maquereau cuit au miso, un bol de viande cuite dans une sauce sucrée et plus encore, Uber Eats et Yusaku Maezawa ont offert aux astronautes et aux cosmonautes un délicieux repas qui était une pause bienvenue par rapport à la nourriture spatiale standard », a déclaré la plate-forme. livraison dans un rapport.

Uber Eats offre un coupon de réduction sur le thème des États-Unis

Profitant d’un marketing spécial et spatial, la société offre une remise de 10 $ (environ 57 R$) sur les commandes supérieures à 20 $ aux 24 800 premières personnes qui utilisent le code promotionnel SPACEFOOD aux États-Unis entre le 13 et le 19 décembre.

Selon l’entreprise, ce nombre est destiné à célébrer la distance entre le sol et la station spatiale – probablement la distance en miles multipliée par mille.

« Notre objectif est d’aider les gens à aller n’importe où et à réaliser n’importe quoi, nous sommes donc fiers de servir les astronautes sur la Station spatiale internationale. Yusaku Maezawa est à féliciter pour la livraison, même si cela a pris un peu plus de temps que les 30 minutes habituelles pour arriver », a plaisanté Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, dans le même communiqué.

On ne sait pas encore si Maezawa et Uber Eats travailleront à nouveau ensemble sur la prochaine mission spatiale prévue du milliardaire, qui est un voyage autour de la Lune avec SpaceX prévu pour 2023.

Comme il passera une courte période sur l’ISS (le retour est prévu pour le 19 prochain), Maezawa exécute les tâches proposées par ses partisans en un clin d’œil – et fait tout connaître sur sa chaîne YouTube.

Parmi les défis déjà relevés, en plus de livrer de la nourriture et d’expliquer comment utiliser la salle de bain, figurent : jouer en apesanteur, montrer comment se brosser les dents dans l’espace et emmener son manga préféré au laboratoire orbital. Dans la vidéo où il parle du magazine (numéro 27 de « Space Brothers », le milliardaire s’est ému – et, pour couronner le tout, il a même montré ce que c’est que d’aller aux larmes en microgravité.

Dans la vidéo suivante, Maezawa montre comment les astronautes se brossent les dents sur l’ISS.

