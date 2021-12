Le satellite Gaia découvre des bras spiraux fossiles dans la Voie lactée

Une équipe internationale d’astronomes dirigée par le chercheur Chervin Laporte, de l’Institut des sciences du cosmos de l’Université de Barcelone (ICCUB-IEEC), a utilisé les données du satellite Gaia pour créer une nouvelle carte du disque externe de la Voie lactée. Les structures nouvellement découvertes par l’étude, publiée dans Avis mensuels de la Royal Astronomical Society : lettres, comprennent des preuves de bras spiraux fossiles dans notre galaxie.

Carte de la Voie lactée basée sur les données du satellite Gaia. Les zones avec un mouvement important sont indiquées en noir et violet, et celles avec un mouvement relativement faible sont indiquées en jaune. Un certain nombre de structures de disques filamenteux à grande échelle sont évidentes dans le plan médian. La carte montre également les nuages ​​de Magellan et leur pont stellaire de connexion sur la gauche, tandis que la galaxie naine Sagittaire, actuellement en cours d’absorption, peut être vue sur la droite. Crédit : Chervin Laporte (ICCUB-IEEC)

En analysant les données de mouvement de Gaia, disponibles à partir de décembre 2020, l’équipe a pu identifier des structures cohérentes et assembler la carte, qui a révélé l’existence de nombreux filaments en rotation auparavant inconnus au bord du disque. De plus, les astronomes ont également pu obtenir un aperçu plus clair des structures précédemment connues.

Il y a deux explications aux filaments fossiles découverts dans la Voie lactée.

D’après le site Physique, des simulations numériques indiquent que de telles structures filamenteuses se forment dans le disque externe à partir d’interactions avec des satellites précédents, mais la quantité de sous-structure révélée par la carte n’était pas attendue, le mystère demeurant : quelles pourraient être ces structures ?

Une possibilité est qu’ils soient les restes des branches du disque de la Voie Lactée qui ont été excités à différents moments par plusieurs galaxies satellites.

Actuellement, la Voie lactée est entourée d’environ 50 de ces galaxies satellites et en a déjà « avalé » plusieurs autres. On pense qu’elle est actuellement dérangée par la galaxie naine Sagittaire, mais dans un passé plus lointain, elle a interagi avec un autre intrus, le Shaggy of Gaia, qui a répandu ses débris autour du dévoreur.

Dans une étude précédente, la même équipe de chercheurs a montré que l’un des filaments du disque externe, le courant anticentre, avait des étoiles vieilles de plus de 8 milliards d’années. Cela la rend potentiellement trop vieille pour avoir été allumée uniquement par les activités récentes du Sagittaire, ce qui indique l’influence du Shaggy de Gaia.

Une autre possibilité est que toutes ces structures ne sont pas de véritables bras spiraux fossiles, mais forment à la place des crêtes de distorsions verticales à grande échelle dans le disque de la Voie lactée. « Nous pensons que les disques répondent aux impacts de satellites qui créent des ondes verticales qui se propagent comme des ondulations dans un lagon », explique Laporte.

Des recherches futures pourraient clarifier la nature de ces structures

Pour tenter de distinguer les deux explications, l’équipe a maintenant obtenu un programme de suivi utilisant le télescope William Herschel aux îles Canaries pour étudier les propriétés des populations stellaires dans chaque sous-structure. Les recherches futures aideront à clarifier la nature et l’origine de ces délicates structures célestes.

« Cette région de la Voie lactée est restée sous-explorée en raison de la poussière intermédiaire qui obscurcit gravement la majeure partie du plan médian galactique », a expliqué Laporte. « Bien que la poussière affecte la luminosité d’une étoile, son mouvement reste inchangé. Nous étions certainement très heureux de voir que les données de mouvement du satellite Gaia nous ont aidés à découvrir ces structures de filaments. »

Selon lui, le défi reste désormais « de découvrir ce que sont exactement ces choses, comment elles sont arrivées à exister, pourquoi en si grand nombre, et ce qu’elles peuvent nous dire sur la Voie lactée, sa formation et son évolution ».

