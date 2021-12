ONU : « L’Arctique a atteint 32º C, la température la plus élevée de son histoire »

En juin 2020, au plus fort d’une vague de chaleur, l’Arctique a enregistré la température la plus élevée de son histoire, atteignant la barre des 32º C (Celsius) – ou 100º F (farenheit). C’est ce que dit un nouveau rapport publié par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), liée aux Nations Unies (ONU).

« Ce nouveau record dans l’Arctique provient d’une série d’observations effectuées par les archives climatiques et météorologiques de l’OMM, qui déclenchent plusieurs alertes sur les changements de notre climat », a déclaré Petteri Taalas, secrétaire général de l’OMM, dans un communiqué.

