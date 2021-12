Voir : Des photos satellites montrent l’étendue des dégâts causés par les récentes tornades américaines

Les satellites exploités par Maxar Technologies et Planet Labs ont capturé des images des tornades qui ont ravagé plusieurs États américains entre vendredi (10) et dimanche (12), faisant entre 70 et 80 morts sur le chemin de la destruction.

Les vents ont balayé les états de l’Illinois, de l’Arkansas, du Kentucky, du Tennessee, du Mississippi et du Missouri, avec notamment – dans le cas de l’Illinois – la destruction d’un hangar à colis Amazon où, selon des informations confirmées par les médias locaux, une centaine d’employés ont été emprisonnés, tandis que six autres sont morts.

