Poisson géant « bonjour » à deux baigneurs de plage en Floride

Supposons que, en supposant que le panneau respecte les normes de fabrication normales, il mesure environ trois mètres (3 m) de long. Rien que par la perception des yeux humains, il est possible de remarquer que le poisson dans l’image ci-dessus est, comme le dit l’expression populaire brésilienne, « une ignorance » de la taille.

La rencontre a eu lieu le 2 décembre, selon Rich German, l’un des deux hommes à l’époque. Allemand, qui est le fondateur de «Projet O » – une initiative qui cherche à protéger, restaurer et maintenir la santé des océans, a déclaré que le poisson gigantesque était « très cool et unique ».

Selon lui, lorsqu’il a quitté la plage avec son ami Matt Wheaton – l’homme que l’on voit sur la photo ci-dessus -, ils s’attendaient à trouver des dauphins. Cependant, cela a changé lorsqu’ils ont navigué à environ 180 m au large, lorsqu’ils se sont retrouvés nez à nez avec le crapet.

« J’avais déjà vu ce type d’animaux plusieurs fois auparavant, donc je savais déjà ce que c’était », a déclaré German, « mais généralement ils sont beaucoup plus loin de la plage et ne sont pas si gros ».

La visite du poisson-lune a duré environ 30 minutes avant que l’animal ne retourne au fond de l’océan : l’espèce est considérée comme vulnérable par les entités de préservation de l’environnement (Image : Rich German/Reproduction)

Les poissons-lunes se trouvent couramment dans les eaux tropicales – des régions typiques à fort volume touristique – et, malgré leur taille énorme et leur prédilection pour la nourriture carnivore, ils sont extrêmement dociles et curieux. Grâce à YouTube, la simple recherche de son nom entraîne plusieurs interactions avec les plongeurs, étant donné la curiosité de l’animal.

Cependant, sa taille pose problème aux plaisanciers en général – plus encore que pour les plongeurs : bien qu’immense, ce poisson gigantesque est capable de sauter hors de l’eau à grande vitesse, et tombe parfois dans les bateaux ou leur donne des « bosses ». », causant des dommages aux coques et aux turbines.

Dans la chaîne alimentaire des mers, les crapets sont la proie des otaries, des orques (orques) et de divers types de requins, mais c’est malheureusement la main de l’homme qui a eu une influence négative sur leur espèce : surpêche mal régulée, mais aussi pêche illégale à des fins de captivité sont responsables de la diminution de leur nombre.

Un autre problème est le fait qu’en raison de sa taille, le crapet constitue un « dommage collatéral » lorsqu’il pêche d’autres types de vie marine. En d’autres termes, lorsque les pêcheurs sont en mer à la recherche d’autres poissons, leurs filets finissent par piéger le crapet par erreur.

Heureusement, la rencontre ci-dessus a eu lieu dans une zone protégée par l’État de Floride. Dans la zone, les baigneurs peuvent nager mais pas pêcher. « Le » petit garçon « était en sécurité là-bas », a déclaré German.

