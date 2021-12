Comme le souligne le site Web Futurism, il s’agit d’un sujet particulièrement pertinent pour les opérations de SpaceX, étant donné l’immense quantité de dioxyde de carbone que ses fusées Falcon 9 émettent lors de leur lancement.

Les lancements de fusées, comme le SpaceX Falcon 9, émettent une énorme quantité de dioxyde de carbone dans l’air. Image : Joel Kowsky/NASA

L’initiative comprendrait un type de technologie appelée capture directe d’air (DAC), qui en est encore à ses premiers stades de développement. La plus grande usine de DAC au monde, une installation en Islande, a commencé à fonctionner en septembre et sera capable d’extraire 4 000 tonnes de CO2 par an. deux d’air, environ le double de la capacité précédente du DAC dans le monde.

En janvier, Musk avait annoncé qu’il ferait un don de 100 millions de dollars pour un prix récompensant la meilleure technologie de capture du carbone. L’objectif est d’extraire un millier de tonnes de CO deux de l’atmosphère chaque année – et éventuellement augmenter l’échelle de l’opération.

« Je pense que c’est l’une de ces choses qui prendra un certain temps avant de trouver la bonne solution », a expliqué Musk en avril. « Et surtout pour savoir quelles sont les meilleures économies pour l’élimination du CO deux ”.

À l’époque, il avait souligné l’importance d’être très prudent dans ce type de procédure. « Pour le moment, nous n’avons qu’une seule planète », a déclaré Musk. « Même avec un risque de catastrophe de 0,1 %, pourquoi prendre ce risque ? C’est fou! »

