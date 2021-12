Les stations spatiales privées peuvent propulser des humains vers Mars

Actuellement, il y a deux stations spatiales occupées en orbite terrestre basse (à moins de 2 000 km au-dessus de la surface de la Terre), toutes deux appartenant à des agences spatiales gouvernementales.

La Station spatiale internationale (ISS), active depuis novembre 2000, a une population, normalement, de sept membres d’équipage (actuellement ils sont dix, compte tenu de deux touristes de l’espace qui y sont arrivés la semaine dernière, accompagnés d’un cosmonaute). Il sert de base de collaboration pour les études scientifiques de différents pays. Sa construction et son assemblage, bien qu’effectués par différentes nations, ont été coordonnés par la NASA, l’agence la plus active dans sa maintenance et sa surveillance.

Prévu pour prendre sa retraite à la fin de cette décennie après près de 30 ans d’hébergement continu d’équipages d’astronautes en rotation – le Congrès n’a officiellement approuvé son fonctionnement que jusqu’en 2024, mais une extension est largement attendue – l’ISS a été un symbole important de la coopération internationale après la rivalité de la « course à l’espace » de la guerre froide.

Le deuxième laboratoire orbital est le premier module de la station chinoise Tiangong, qui a été lancée en avril 2021 et est occupée par intermittence par trois membres d’équipage.

Ainsi, les projets de plusieurs stations spatiales privées représentent un changement majeur dans l’utilisation de l’espace. Il reste à voir, cependant, si ces saisons changeront la façon dont les gens vivent dans l’espace ou si elles maintiendront les traditions des habitats spatiaux précédents.

La NASA soutient la commercialisation de l’espace

Tout ce changement est motivé par le soutien de la NASA à la commercialisation de l’espace. Tout a commencé, en fait, il y a une dizaine d’années, avec le développement de services de fret privés pour approvisionner l’ISS, tels que les cargos Dragon de SpaceX, et les véhicules privés habités, tels que les Crew Dragons de SpaceX, le Starliner de Boeing et l’Orion de Lockheed Martin. capsule.

En 2020, Axiom Space, une startup américaine basée à Houston, au Texas, a signé un contrat d’une valeur de 140 millions de dollars américains (un peu plus de 798 millions de R$) avec la NASA pour un module privé à attacher à l’ISS. Axiom a annoncé que l’architecte français Philippe Starck concevra un intérieur luxueux.

Starck, qui est une référence mondiale en design contemporain, assimile le module Axiom à « un nid, un œuf confortable et convivial », qui dispose d’une immense zone de vision avec des fenêtres de deux mètres de haut pour que les touristes observent la Terre et l’espace.

Selon Axiom, le premier module devrait être couplé à l’ISS en 2024 ou 2025, avec d’autres chaque année. Lorsque l’ISS sera désactivé, ces modules deviendront une station indépendante.

Pour produire le volume habitable de sa future station spatiale modulée, Axiom a signé un contrat avec l’entrepreneur franco-italien Thales Alenia Space, qui a construit environ 50 % de l’habitat de l’ISS pour la NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA).

Désormais, avec une contribution de 415 millions de dollars US de la NASA (environ 2,37 milliards de R$), trois autres groupes viennent d’être sélectionnés pour la première phase du concours des destinations commerciales LEO (acronyme anglais de low Earth orbit) de la NASA dans le but de construire des stations spatiales en vol libre pour remplacer l’ISS.

Premièrement, un groupe composé de Nanoracks, Voyager Space et Lockheed Martin a proposé une station appelée Starlab pour offrir des opportunités de recherche, de fabrication et de tourisme.

Orbital Reef Project, un partenariat entre Blue Origin, Sierra Space et Boeing. Image : Récif Orbital

Cela a été presque immédiatement suivi par un projet concurrent appelé Orbital Reef, développé conjointement par Blue Origin, Sierra Space et Boeing.

Enfin, un troisième projet, par Northrop Grumman, sera composé de modules basés sur son véhicule cargo Cygnus existant.

Les projets doivent prioriser le facteur humain

Les stations spatiales plus anciennes telles que Salyut, Mir et ISS ont été conçues à une époque de contraintes techniques, ce qui a laissé le confort de l’équipage au second plan. Avec la modernité et les avancées technologiques, les stations spatiales privées seront certainement plus habitables que les générations précédentes.

Jusqu’à récemment, peu de recherches se concentraient sur l’expérience vécue par les astronautes dans les stations spatiales. Avec des approches de sciences sociales, comme le Projet archéologique de la Station spatiale internationale (ISS Archaeology), les scientifiques cherchent à comprendre la « microsociété » qui occupe le laboratoire orbital.

Depuis 2015, ISS Archaeology a développé de nouvelles connaissances basées sur des données sur la façon dont l’équipage de la station s’adapte à la vie dans un contexte de confinement, d’isolement et de microgravité.

Le plan est de traiter le laboratoire spatial de la même manière que les archéologues traiteraient un site archéologique ancien. En examinant les artefacts des astronautes – de leurs ustensiles de cuisine et sacs de couchage à leurs icônes religieuses et photographies de famille – les chercheurs espèrent acquérir de nouvelles connaissances sur la façon dont les personnes d’origines différentes interagissent les unes avec les autres dans cet environnement.

Faire ces observations et mesures révèle des données jamais prises en compte dans le projet initial de logement de l’ISS. L’un des résultats de l’étude souligne que l’équipage n’utilise pas nécessairement les espaces à l’intérieur de la station tels qu’ils ont été conçus. Ils personnalisent par exemple différentes zones avec des affichages visuels d’objets qui reflètent leurs croyances, leurs intérêts et leur identité – quelque chose qui n’était pas imaginé à l’époque.

Un autre fait intéressant est que l’équipage n’utilise pas également tous les espaces à l’intérieur de l’ISS. Des personnes de genres, de nationalités et d’agences spatiales différents apparaissent dans certains modules plus que d’autres parmi les 16 qui composent la station.

Ces normes concernent la répartition du travail entre les équipes et les agences, ainsi que la disposition des modules eux-mêmes.

L’absence de gravité est un défi majeur de la vie en orbite. Des articles tels que des mains courantes, du velcro, des cordons élastiques et des sacs en plastique refermables agissent comme des « substituts de gravité », maintenant les objets en place pendant que tout le reste flotte.

Les recherches de l’ISS Archéologie cartographient la manière dont l’équipage adapte ces substituts de gravité pour rendre leurs activités plus efficaces et comment cette alternative modifie la façon dont les différents environnements sont utilisés.

En tant que tel, le programme avertit que, même avec des projets comprenant de grandes fenêtres et d’autres fonctionnalités de luxe supplémentaires, les concepteurs et les ingénieurs ont un long chemin à parcourir pour rendre les stations spatiales efficaces, confortables et accueillantes, en particulier pour le marché du tourisme spatial prévu. .

Les projets de stations spatiales privées et exploitées sont indéniablement ambitieux et pourraient transformer la façon dont les humains vivent dans ces environnements. Cependant, les entreprises travaillant sur ces projets doivent tenir compte de ce qu’elles ne savent pas sur la façon dont les gens utilisent réellement les habitats spatiaux.

Ce n’est qu’en examinant de nouveaux types de questions et d’enquêtes d’un point de vue social et culturel qu’ils seront en mesure d’apporter de réels changements susceptibles d’améliorer le succès de la mission et le bien-être de l’équipage.

