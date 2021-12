La sonde Parker de la NASA entre dans l’histoire en « touchant » enfin le soleil

Après plus de trois ans depuis son lancement, la sonde solaire Parker de la NASA a finalement réussi à « toucher » le Soleil, entrant dans l’atmosphère de notre étoile et commençant à recueillir de nouvelles informations au cours des cinq heures qu’elle a passées dans la région.

L’atmosphère solaire a un nom propre – « couronne » – et l’arrivée dans celle-ci a entraîné une papier Publié dans Lettres d’examen physique, dans un manuscrit librement téléchargeable et accessible au public.

« Cela marque la réalisation de l’objectif principal de la mission Parker, ainsi qu’une nouvelle ère de compréhension de la physique autour de la couronne », a déclaré Justin C. Kasper, auteur principal de l’article et co-CTO par intérim chez BWX Technologies.

« Cette réalisation nous donne non seulement une meilleure compréhension de l’évolution du Soleil et de ses impacts sur notre système, mais tout ce que nous apprenons sur notre propre étoile nous apprend également sur les étoiles dans le reste de l’univers », a déclaré Thomas Zurbuchen, associé administrateur du Science Mission Directory de la NASA à Washington.

Selon les données préliminaires de la navigation de la sonde, le bord extérieur du Soleil commence à un point connu sous le nom de « surface d’Alfvén » – un point spécifique où les forces gravitationnelles et magnétiques de l’étoile exercent un contrôle direct sur les vents solaires. Certaines personnes pensent que les inversions inattendues du champ magnétique du Soleil – l’« effet zigzag » (ou, en anglais, «retours en arrière solaires”) – sont nés ici.

« Le concept d’envoyer un vaisseau spatial dans l’atmosphère magnétisée du Soleil – suffisamment proche pour que l’énergie magnétique soit supérieure aux énergies thermique, ionique et cinétique – est plus ancien que la NASA elle-même », a déclaré Kasper.

Selon les scientifiques de la mission, des « zigzags » ont été remarqués plus fréquemment au-dessus de la ligne d’Alfvén et beaucoup moins en dessous, suggérant que ces effets ne proviennent pas de la couronne solaire. Soit cela, soit une reconnexion magnétique basse fréquence à la surface du Soleil a jeté moins de masse dans le courant observé par la sonde, ce qui réduirait le nombre d’occurrences de l’effet.

« Nous regardons le Soleil et sa couronne depuis des décennies, et nous savons qu’il y a beaucoup de physique intéressante dans la région qui chauffe et accélère le vent du plasma solaire. Même ainsi, nous ne pouvons pas dire précisément de quel type de physique il s’agit », a déclaré Nour E. Raouafi, scientifique en chef du projet. Sonde solaire Parker, qui a créé la sonde à l’intérieur de l’Université Johns Hopkins, coordinateur de la mission. « Avec cette sonde volant maintenant à l’intérieur de la couronne dominée par le champ magnétique, nous aurons des informations tant attendues sur le fonctionnement interne de cette région mystérieuse. »

Contrairement à la Terre, le Soleil n’a pas de surface solide – c’est pourquoi il est impossible de « se poser » sur l’étoile au sens littéral du terme. Cependant, son atmosphère surchauffée est constituée de matière attachée à l’étoile par ses immenses forces gravitationnelles et magnétiques. Dans la couronne, à mesure que la température augmente et exerce plus de pression pour pousser ce matériau hors du Soleil, il y a un point où ces deux forces deviennent trop faibles pour contenir cette action – ce qui entraîne des vents solaires.

Ces vents ne sont rien de plus que des tempêtes extrêmement énergétiques, qui transportent une partie de la force magnétique du Soleil vers le reste du système solaire, atteignant parfois la Terre et d’autres planètes. Ici, les effets sont variés, impactant les réseaux de distribution électrique, les satellites radio et GPS ou encore les équipements électroniques.

Ce point, nommé « surface critique d’Alfvén », ne nous a jamais vraiment été connu. Avant que la sonde ne touche réellement le Soleil, les estimations indiquaient qu’elle avait commencé à une position comprise entre 6,92 millions et 13,84 millions de kilomètres (km) du Soleil.

Lors de son huitième passage, la sonde Parker a trouvé les conditions magnétiques et particulaires spécifiques qui laissaient présager le début de la surface d’Alfvén, à une distance de 13,03 millions de km, marquant la première fois dans l’histoire que l’humanité a réussi à « toucher » le soleil.

« Nous nous attendions déjà à ce que, tôt ou tard, nous trouvions la couronne solaire pendant au moins une courte période de temps », a déclaré Justin Kasper, autre auteur de l’article et co-CTO de BWX Technologies. « Mais même ainsi, c’est vraiment excitant de voir que nous l’avons déjà atteint. »

Une découverte intéressante est que la surface critique d’Alfvén, contrairement à la croyance populaire, n’est pas une projection « lisse », mais pleine de pics et de creux – comme des montagnes russes. L’idée est que ces déformations s’alignent sur l’activité solaire à un moment donné – nous devons encore déterminer « où » – ce qui devrait nous aider à comprendre comment les événements du Soleil affectent son atmosphère et la capacité du vent solaire.

« C’est vraiment excitant de voir nos technologies de pointe réussir à rapprocher la sonde solaire Parker du Soleil plus que nous ne l’avons jamais été et à nous rendre toute cette science spectaculaire », a déclaré Joseph Smith, directeur du programme Parker à la NASA. « Nous sommes ravis de voir ce que cette mission peut découvrir d’autre à l’approche des années à venir. »

