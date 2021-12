La fin possible de l’éruption de la Cumbre Vieja révèle la négligence du gouvernement envers les habitants de La Palma

Après près de trois mois de secousses, d’explosions et de diffusion de lave et de cendres, l’éruption du volcan Cumbre Vieja aux îles Canaries pourrait enfin prendre fin, selon les analyses les plus récentes des autorités géologiques.

Lundi dernier (13), le volcan situé sur l’île de La Palma, au nord-ouest de l’Afrique, a achevé 85 jours d’activité volcanique, dépassant un record qui avait duré 436 ans. Depuis lors, cependant, les activités dans le volcan et sa région de caldeira ont été de plus en plus réduites – les autorités ont même déclaré que les mises à jour du volcan sont « négligeables ».

Le volcan Cumbre Vieja, dont l’éruption a duré plus de 85 jours, pourrait enfin « s’endormir », selon les autorités locales (Image : @EugenioNicotra, via Twitter/Reprodução)

« Nous ne pouvons pas dire avec 100% de certitude, car le volcan nous a joué des tours au cours des dernières semaines », a déclaré Valentin Troll, expert en géologie volcanique de l’Université d’Uppsala (Suède) et auteur d’une étude sur le volcanisme en les îles Canaries, à l’Associated Press. « Cependant, beaucoup de ses paramètres semblent s’être calmés, et je pense que l’activité du volcan est effectivement en baisse. »

Par « morceaux », Troll fait référence aux trois ou quatre dernières semaines d’activité après l’éruption de la Cumbre Vieja : contrairement à la plupart des volcans – qui ont des rythmes d’action plus ou moins prévisibles – le mont de l’île de La Palma a connu des hauts et des bas. , avec des moments de dispersion de lave peu ou pas précédant simplement les tremblements de terre qui ont ravivé sa caldeira.

Ce mercredi (15), de petits panaches de fumée blanche sont apparus sur le volcan, mais rien pour inquiéter les autorités locales, qui ont indiqué que « l’activité volcanique est tombée à pratiquement zéro ».

L’éruption de la Cumbre Vieja a commencé le 19 septembre, devenant rapidement l’une des plus intenses de la région (et déclenchant même une alerte sur un improbable tsunami au Brésil, ce que nous nions ici en Aspect numérique). En trois mois, plus de 3 000 bâtiments ont été détruits par des rivières de lave et des milliers de personnes ont été évacuées et réinstallées. Heureusement, les dommages ne concernaient que les structures et le terrain et, bien qu’il y ait un soupçon de décès, la confirmation qu’il est lié à l’événement est toujours en attente.

Pour l’instant, la population insulaire de La Palma attend avec impatience la reprise d’une vie normale. La région, majoritairement agraire et vivant de la culture et de l’agriculture, devra procéder à une réhabilitation plus intense afin de compenser les dommages subis par ses terres. Malheureusement, certains habitants sont déchirés entre célébrer la réduction de l’activité volcanique et critiquer le gouvernement pour une aide qui, dans l’ensemble, n’est jamais arrivée.

« Pouvoir voir le soleil se lever correctement pour la première fois depuis trois mois, dormir dans une nuit sans tremblements, ça change totalement de perspective », a déclaré Francisco Javier López, 61 ans, habitant du village de Todoque, l’un des les plus touchés de l’île. « Mais l’avenir est toujours sombre. »

López vivait près de la colline, où il entretenait, avec sa femme, un service de parapente pour les touristes. Cependant, la descente des rivières de lave a complètement détruit les pistes d’atterrissage et d’atterrissage situées près du sommet de la Cumbre Vieja.

Selon l’habitant, le gouvernement a fait des promesses d’hébergement, de subventions et d’aides financières dans tous les domaines – national, étatique et municipal – mais pratiquement rien de tout cela ne s’est concrétisé : « le volcan a emporté nos maisons, notre passé et nos souvenirs », a-t-il commenté. « Mais ce sont les politiciens qui nous privent de notre avenir et de notre espoir. »

