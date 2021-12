Une planète gigantesque dans notre constellation voisine défie les scientifiques

Les scientifiques ont identifié une planète gigantesque qui remet en question la compréhension de la formation de ces corps célestes. La chose la plus intéressante est que le soi-disant « b Centaure b” n’est même pas très loin – compte tenu des proportions appropriées : il est en orbite autour du système binaire b Centaure, il n’y a que 325 années-lumière de la Terre.

La planète a été photographiée par Très grand télescope, ou simplement « VLT », situé au Chili et exploité par Observatoire Européen Austral (ESO) et il apporte des fonctionnalités intéressantes.

Pour commencer, il a une trajectoire orbite 14 fois plus longue depuis son étoile que Pluton depuis notre Soleil, ce qui peut être la principale raison pour laquelle il existe en premier lieu : le système binaire. b Centaure (formé par les étoiles LA et B) est l’une des plus chaudes de l’univers connu (l’étoile « LA”, à lui seul, il atteint près de 18 000 ºC).

L’orbite à trajectoire si ouverte du « b Centaure b» doit le rendre suffisamment froid pour que les rayons X et les rayons ultraviolets constants ne rendent pas son existence impossible.

« Des étoiles comme celle-ci », a déclaré l’astronome suédois Markus Janson dans un communiqué à propos de sa découverte, « sont généralement considérées comme trop destructrices et trop dangereuses dans leur environnement. On croyait qu’ils auraient des difficultés excessives à former de grandes planètes autour d’eux ».

Les scientifiques spéculent que sa formation était probablement due à un phénomène appelé « accrétion nucléaire ». Ce processus – qui a également formé Jupiter – indique essentiellement que des particules de gaz et de poussière cosmique se sont jointes jusqu’à ce qu’elles acquièrent leur propre force gravitationnelle.