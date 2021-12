Un fossile de panda découvert en Chine a plus de 100 000 ans

La découverte du type fossile est venue de l’identification d’os appelés sésamoïdes, qui sont essentiellement de petits os qui aident les tendons à bouger. Les pandas ont un tel os dans le coin de la patte, afin de faciliter la « prise » lorsqu’ils ont besoin de saisir quelque chose, comme du bambou et des plantes à longue tige, couramment utilisés par eux pour se nourrir.

« Comme les pandas géants utilisent leurs pouces pour manipuler le bambou tout en mangeant, les pattes de ces espèces sont différentes de celles des autres ours, portant un « doigt » supplémentaire », indique un extrait de la déclaration. « Le » pouce « est en fait un os de poignet inhabituellement large, et il aide les pandas à saisir les tiges de bambou. »

La présence d’os spécifiques dans le pouce de l’animal indique que des adaptations prétendument modernes étaient en réalité déjà présentes dans le passé de l’espèce (Image : Académie des sciences du Guizhou/Autorisation)

Selon Wang Deyuan, la découverte d’os sésamoïdes chez des pandas aussi anciens nous aide à comprendre le processus évolutif des animaux : comme des animaux modernes », a-t-il déclaré.

Les experts soulignent également que la grotte de Shuanghe – la plus longue grotte de Chine et la cinquième plus grande du monde – est le berceau d’anciens fossiles de mammifères. À plusieurs reprises dans l’histoire, le site a servi d’habitat à des pandas, des rhinocéros, des chacals, des stégodons (un type éteint de petit éléphant) et de nombreux autres animaux. Une trentaine de pandas ont déjà été découverts dans la région.

