Comment les crocodiles ont-ils survécu à l’astéroïde qui a tué les dinosaures ?

Aujourd’hui, le consensus scientifique a établi que les crocodiles modernes sont pratiquement les mêmes que leurs ancêtres, qui ont partagé la planète avec les dinosaures. Biologiquement parlant, les adaptations des grands reptiles que nous connaissons aujourd’hui ont été peu nombreuses, il est donc prudent de dire qu’il s’agit à peu près des mêmes animaux qu’il y a des millions et des millions d’années.

Il ne fait également aucun doute que les dinosaures, cependant, étaient « gouvernés » par ici, car ils étaient plus gros, plus rapides, plus forts et adaptés à la vie prédatrice. Cependant, ils sont morts lors de l’extinction massive du Crétacé-Paléogène, tandis que les crocodiles ont survécu. Jusqu’à aujourd’hui, personne ne comprenait vraiment pourquoi.

Lire aussi

Les crocodiles et les dinosaures ont partagé le terrain il y a des millions d’années, mais l’événement d’extinction qui a tué les grands animaux a fini par épargner les reptiles, qui restent vivants aujourd’hui avec presque aucun changement biologique (Image : Uwe Bergwitz/)

Pour définir le contexte, il y a environ 66 millions d’années, la Terre a été frappée par un astéroïde d’environ 10 kilomètres (km) de diamètre. L’impact a généré ce que nous appelons maintenant le « Cratère de Chicxulub » près de la péninsule du Yucatán au Mexique.

Les chercheurs disent que le dérèglement climatique causé par le choc – qui a soulevé tant de poussière et de cendres qui ont bloqué la lumière et la chaleur du soleil, inaugurant une ère glaciaire, ainsi que provoquant des raz de marée, des incendies de forêt et même des pluies venimeuses – était le principal raison de la mort de tous les dinosaures non aviaires.

L’effet fut long et évident : sans soleil ni chaleur, les plantes mouraient. Sans plantes à manger, plusieurs animaux herbivores sont morts. Sans les animaux herbivores alentour, plusieurs animaux carnivores sont morts. Selon certains chercheurs, les estimations indiquent la fin des trois quarts – ou 75 % – de la vie sur Terre.

Les dinosaures aviaires – c’est-à-dire ceux qui ont développé la capacité de voler et sont devenus des oiseaux modernes – ont réussi à surmonter cette difficulté à grands frais en pouvant voler vers des endroits difficiles pour trouver de la nourriture et en ayant des plumes et de la fourrure qui les gardaient au chaud. le froid. .

L’autre groupe qui a survécu à l’événement était les crocodiles. Comme les dinosaures terrestres, ils ne volent pas et n’ont pas de plumes/fourrures pour se protéger, mais d’autres astuces leur ont permis d’assurer leur survie.

Pour commencer, les crocodiles peuvent survivre longtemps sans manger. Les experts en animaux reptiliens disent qu’il est normal qu’un spécimen de l’espèce passe des mois sans se nourrir, mais des cas extrêmes montrent des animaux qui ont passé jusqu’à trois ans sans ingestion de nourriture.

A cela s’ajoute le fait que les crocodiles, tout comme vous le dimanche lorsque vous vous réveillez avec la gueule de bois, passent beaucoup de temps allongés. Cela leur fait consommer très peu d’énergie et, par conséquent, avoir plus de réserves. Les dinosaures, en revanche, chassaient fréquemment, et plus il y avait d’activité, plus ils dépensaient d’énergie, ce qui signifiait qu’ils avaient besoin de plus de nourriture en moins de temps.

Il y a aussi le problème géographique : l’astéroïde a frappé le pire endroit possible sur Terre – un point où les roches pourraient être vaporisées, générant des brumes denses, bloquant le Soleil et tout le processus que nous avons décrit ci-dessus. Cependant, les crocodiles, originaires des régions avec des lacs et des rivières, n’ont pas connu la même famine – les plantes et les animaux morts étaient mangés par les créatures aquatiques et celles-ci, par les crocodiles, donc l’approvisionnement en nourriture ne manquait pas tellement.

Une raison similaire explique la survie des mammifères primordiaux – ceux qui finiraient par nous donner naissance. Comme les crocodiles et rien comme les dinosaures, ces mammifères dépendaient beaucoup plus des plantes mortes et d’autres matériaux inertes pour se nourrir que du gibier vivant ou de la végétation verte.

Aujourd’hui, le crocodile marin est reconnu par la science comme le plus grand reptile vivant dans la nature, les mâles de l’espèce atteignant une moyenne de six mètres (m) – bien que certains cas très rares dépassent ce nombre. Actuellement, cet animal est reconnu comme un « superprédateur » ou « alpha prédateur », une classification utilisée pour désigner les animaux qui n’ont pas d’ennemis naturels (sauf l’homme) et résident au sommet de leurs chaînes alimentaires respectives.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !