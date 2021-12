La théorie de la relativité d’Einstein subit un autre test scientifique

Depuis que la théorie de la relativité a été postulée par Albert Einstein en 1916, les scientifiques ont essayé de la remettre en question de toutes les manières, afin de trouver un point où elle échoue. Fin 2021, ils ne trouvaient toujours rien.

Dans une étude publiée dimanche dernier (13), des chercheurs de Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CISRO) – la principale agence scientifique d’Australie – a observé un système avec deux pulsars en utilisant des données collectées sur 16 ans (2003 – 2019) par sept observatoires avec des radiotélescopes séparés.

Pas même un pulsar ne peut réfuter la théorie de la relativité d’Einstein, selon des recherches récentes (Image : Steven_Mol/)

Les pulsars sont un type d’étoile à neutrons, l’objet le plus dense de l’univers et qui peut naître d’une supernova. Ses pôles magnétiques émettent en permanence des rayonnements et des particules. Visuellement, cependant, ces émissions apparaissent pulsées (d’où le nom) du fait qu’elles sont en mouvement de rotation constant.

Les pulsars étudiés dans l’étude se trouvent à environ 2 400 années-lumière de la Terre, l’un tournant à une vitesse ultra-rapide (44 fois par seconde), tandis que l’autre n’est « que » rapide (une rotation toutes les 2, 8 secondes). Les deux tournent autour d’un système binaire, effectuant un tour toutes les 147 minutes et voyageant dans l’espace à une vitesse d’un million de kilomètres par heure (km/h).

« Un mouvement orbital aussi rapide sur des objets aussi compacts – ils sont 30% plus massifs que notre Soleil, mais seulement 15 miles de diamètre – nous permet de tester différentes prédictions de scénarios de la théorie de la relativité d’Einstein – sept au total », a déclaré l’étude co- l’auteur Dick Manchester.

Et, selon l’équipe, les sept tests au feu imposés à la théorie de la relativité l’ont confirmé avec une précision « sans précédent ».

« À l’exception des ondes gravitationnelles et de la propagation de la lumière, notre précision nous permet de mesurer l’effet de la » dilatation temporelle « qui ralentit les horloges dans les champs gravitationnels », a déclaré Manchester. « Il faut même prendre la fameuse équation d’Einstein [E=MC²] en compte pour tenir compte de l’effet du rayonnement électromagnétique émis par le pulsar le plus rapide dans le mouvement orbital ».

Cette preuve de la théorie n’empêchera cependant pas les scientifiques de continuer à la tester : « la relativité générale n’est pas compatible avec les autres forces fondamentales de la nature décrites par la mécanique quantique », a déclaré Robert Ferdman, co-auteur de l’étude et physicien. à l’Université d’East Anglia, en Angleterre. « C’est pourquoi il est important que nous continuions nos tests aussi exigeants que possible, pour savoir comment et quand cette théorie s’effondre. »

Selon l’expert, trouver cette faille pourrait révolutionner notre compréhension de la physique, élargissant nos connaissances au-delà de ce que la théorie actuelle régit. À terme, cela nous permettra de mieux comprendre les forces qui gouvernent l’univers.

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique. Examen physique X.

