Les scientifiques mettent en garde contre le réchauffement climatique depuis 1950

Les négationnistes du réchauffement climatique soutiennent souvent que les problèmes climatiques « ne sont connus qu’aujourd’hui », mais selon les historiens et d’autres universitaires, c’est encore une autre erreur : les scientifiques nous mettent en garde contre le réchauffement climatique – et ses effets potentiels – depuis au moins le début des années 1950.

Selon Spencer Weart, historien et directeur du Center for the History of Physics de l’American Institute of Physics du Maryland, à l’époque, les préoccupations étaient plus abstraites, mais elles existaient bel et bien : « C’était juste une possibilité pour le 21e siècle. cela paraissait très lointain, mais c’était perçu comme un danger auquel il fallait se préparer ».

Un énorme morceau de glace se détache d'un glacier arctique : les régions polaires sont parmi les plus touchées par le réchauffement climatique

Il y a des siècles, cependant, les anciens Grecs se demandaient si le dragage des lacs (élimination de l’eau) et la déforestation influençaient l’augmentation ou la diminution des précipitations, mais ils n’avaient pas la compréhension problématique de ces actions, et elles étaient considérées à l’échelle locale. Ce n’est qu’en 1896 qu’un scientifique – Svante Arrhenius (1859-1927) – a considéré la capacité humaine à modifier le climat à l’échelle mondiale.

C’est à cette époque que les calculs d’Arrhenius sont publiés dans la revue The London, Edinburgh et Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science – le premier enregistrement officiel affirmant que l’ajout de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère pourrait réchauffer la température moyenne de la Terre.

Comme nous le savons déjà aujourd’hui, Arrhenius avait visé juste : l’un des principaux facteurs de l’avancement du réchauffement climatique est l’activité humaine – industrialisation accélérée et utilisation continue de combustibles fossiles non renouvelables, ainsi que des actions anti-écologiques (déforestation et incendies, accaparement des terres et exploitation minière irrégulière) contribuent non seulement à l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, mais aussi à une réduction de notre capacité naturelle à nous défendre.

Le problème : les recherches d’Arrhenius n’étaient pas largement médiatisées, et ceux qui y avaient accès à l’époque pensaient que le réchauffement climatique était bénéfique.

Ce n’est que 60 ans plus tard, lorsque deux études ont été publiées dans la revue scientifique Tellus, que cette perception a commencé à changer : la première, par Roger Revelle, a été publiée en 1957 et a prouvé que l’océan ne serait pas capable d’absorber tout le CO2 nous produisons, ce qui entraînerait une augmentation de notre température. Le second, signé par Charles Keeling en 1960, détectait des augmentations annuelles du volume de CO2 dans l’atmosphère.

À partir de là, la communauté scientifique a commencé à prendre plus au sérieux le problème néfaste du réchauffement climatique : « les scientifiques ont commencé, en 1988, à insister pour que des mesures plus réalistes soient prises », explique Weart. « Dans les années 1990, la plupart des scientifiques pensaient qu’il fallait lutter contre le réchauffement climatique, mais l’opposition des compagnies pétrolières et des idéologues anti-gouvernementaux a réussi à cacher les faits tels qu’ils sont, empêchant toute action.

