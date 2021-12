Adieu les lunettes de lecture, les collyres arrivent pour corriger la presbytie

Déjà homologués aux États-Unis, ils offrent une vision nette pendant environ 6 heures avec une seule goutte par œil.

Bien que discrètement, en raison des nombreuses inquiétudes dues à la pandémie de Covid-19, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé un collyre innovant qui peut corriger la presbytie, un défaut de vision courant associé à la perte d’élasticité de la mise au point de près. Ce produit pionnier, commercialisé sous le nom de Vuity et disponible sous forme de collyre, a reçu le feu vert du corps ordinaire en octobre dernier et, à partir du 9 décembre, est disponible dans les pharmacies américaines, disponible à l’achat sur ordonnance.

Pour les personnes souffrant de presbytie, c’est une véritable révolution mais surtout une alternative concrète à l’utilisation de lunettes ou de lentilles de contact. Une seule goutte par œil suffit pour avoir une vision claire, ce qui peut corriger le problème en 15 minutes et jusqu’à six heures, sans affecter la vision de loin. « De nombreux Américains sont confrontés à la presbytie, qui commence généralement vers 40 ans – a déclaré le Dr Selina McGree, optométriste et membre de l’American Academy of Optometry -. Vuity étant disponible, c’est le bon moment pour les personnes ayant une vision de près floue liée à l’âge de consulter leur ophtalmologiste pour un examen afin de discuter des options pour gérer cette condition.« .

L’approbation de la FDA est basée sur les résultats de deux essais cliniques de phase 3 contrôlés par placebo dans lesquels les gouttes ophtalmiques se sont révélées être un produit sûr et efficace pour corriger les problèmes de vision chez un total de 750 participants atteints de presbytie âgés de 40 à 55 ans. . Les participants à l’étude ont été invités à utiliser une goutte de Vuity (ou un placebo) pour chaque œil une fois par jour. Après 30 jours, tous ceux qui ont pris le médicament ont déclaré avoir une vision meilleure et plus nette, sans effets secondaires particuliers. « Quand j’ai vieilli – a déclaré l’un des participants à l’étude – ma vision a changé et il est devenu presque impossible de voir clairement de près, à moins que je ne porte des lunettes. C’était formidable d’avoir l’opportunité de participer à une étude clinique évaluant une nouvelle option potentielle. Je suis tellement excitée que ce traitement ait été approuvé et soit maintenant disponible pour gérer le problème« .

L’ingrédient actif de Vuity, une molécule appelée pilocarpine, agit en rétrécissant la pupille de l’œil, ce qui vous aide à voir les choses de près. La presbytie est causée par une perte d’élasticité du cristallin qui se produit avec l’âge, généralement à partir de 40 ans, ce qui rend plus difficile la mise au point rapprochée. La plupart des gens commencent à remarquer cet effet entre quarante et cinquante ans, la vision de près se détériorant légèrement au cours des prochaines décennies. Avec ce médicament, qui a finalement été approuvé par la FDA, la société pharmaceutique AbbVie espère que le traitement fournira une option viable pour gérer la maladie pour environ 128 millions d’Américains.