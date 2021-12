Les vols spatiaux émettent plus de carbone que la plupart de la population mondiale au cours de leur vie

Les chercheurs du World Inequality Report 2022 ont fait une découverte surprenante : les vols spatiaux émettent plus de dioxyde de carbone que la plupart de la population mondiale n’en créera au cours de sa vie.

Le rapport, qui est une émanation du projet World Inequality Database, se concentre toujours sur le travail, les revenus et les inégalités économiques. Cette fois, cependant, les responsables ont également inclus des données importantes pour nous aider à comprendre la relation entre les créateurs de gaz à effet de serre et les personnes qui en sont les plus touchées.

« L’illustration la plus frappante de la pollution extrême associée aux inégalités de richesse ces dernières années est peut-être le développement des voyages spatiaux », indique le rapport. « Un vol spatial de 11 minutes émet plus de 75 tonnes de carbone par passager. Environ un milliard de personnes émettent moins d’une tonne par personne et par an. Au cours de leur vie, ce groupe d’un milliard d’individus n’émet pas plus de 75 tonnes de carbone par personne.

L’équipe de Report n’a pas spécifié une entreprise spécifique – ou un magnat – mais le vol spatial Blue Origin de Jeff Bezos en juillet a duré à peu près la même durée que celle citée. En d’autres termes, chaque fusée spatiale du fabricant d’Amazon émet effectivement plus de carbone que la plupart des humains ne pourraient jamais en créer au cours de leur vie.