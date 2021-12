Un fossile de tortue découvert en Australie change l’histoire de l’espèce

Avez-vous déjà entendu parler de la tortue à nez de cochon ? Cette espèce sympathique au museau amusant est originaire d’eau douce et occupe le Territoire du Nord de l’Australie et le sud de la Nouvelle-Guinée.

En plus de sa beauté, l’une des raisons pour lesquelles il est célèbre est que sa vie est presque complètement adaptée à l’eau, contrairement à la plupart des tortues d’eau douce.

Nous entendons par là qu’elle a des nageoires semblables à celles d’une tortue de mer, un « nez de cochon » semblable à un tuba pour l’aider à respirer sous l’eau et des œufs qui n’éclosent que lorsqu’ils sont exposés aux eaux de la saison des pluies.

Elle est récemment revenue sur le devant de la scène après avoir découvert un fossile vieux de 5 millions d’années dans les collections du Museum of Melbourne, en Australie. C’est parce que ce fossile réécrit complètement l’histoire du groupe de tortues tropicales appelé Carettochélyides, qui a vécu dans tout l’hémisphère nord.

Auparavant, les scientifiques pensaient que les tortues à nez de cochon n’étaient arrivées en Australie qu’au cours des derniers millénaires. Cependant, ce fossile montre le contraire : ils vivaient en Australie il y a des millions d’années, selon un article publié dans la revue ‘Papers in Palaeontology’.

Le fossile trouvé est un morceau de carcasse de tortue. Image : Erich Fitzgerald / Divulgation

Un autre aspect incroyable de la découverte est que ce petit fossile est resté non identifié au musée de Melbourne jusqu’à récemment. Elle fait partie de la carapace d’une tortue à nez de cochon et a été trouvée il y a près de cent ans à Beaumaris, à 20 km de Melbourne.

le climat tropical était dominant

Mais que faisait une tortue à nez de cochon vieille de 5 millions d’années à Beaumaris, à des milliers de kilomètres de sa maison actuelle ?

Les chercheurs expliquent que le climat de Melbourne dans le passé était beaucoup plus chaud et plus humide qu’il ne l’est maintenant. En d’autres termes, cela ressemblait davantage aux conditions tropicales dans lesquelles ces tortues vivent aujourd’hui.