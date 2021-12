NS-19 : la mission Blue Origin emmène la fille d’Alan Shepard dans l’espace

Le 5 mai 1961, l’astronaute de la NASA Alan Shepard est devenu le premier Américain à visiter l’espace dans le cadre de la mission. Liberté 7. Exactement 60 ans plus tard, la septuagénaire Laura Shepard a répété l’exploit, à la hauteur de l’héritage de son nom de famille grâce à la mission NS-19 de Blue Origin, qui a emmené la fille d’Alan Shepard hors de la Terre et de retour ce samedi matin (11).

Les préparatifs ont commencé vers 9h30 (heure de l’Est), avec le début du lancement diffusé sur la chaîne YouTube officielle de Blue Origin. Pour elle, la société créée par l’ancien dirigeant d’Amazon Jeff Bezos a montré tout le processus, depuis les dernières révisions apportées au navire, jusqu’à l’arrivée, l’entrée et le départ éventuel des six membres d’équipage : en plus de Laura Shepard, ils étaient sur le Vol Dylan Taylor, responsable de Voyager Space ; l’ingénieur et investisseur Evan Dick ; le co-animateur de l’émission de télévision Bonjour Amérique, Michael Strahan; et le capital-risqueur Lane Bess avec son fils Cameron Bess (officiellement le premier streamer Twitch à voyager dans l’espace).

Tout comme c’était avec William Shatner (Capitaine Kirk de la franchise Star Trek) et l’aviateur et astronaute Wally Funk, l’invitation pour Laura à participer à la mission est venue de Bezos lui-même, qui a compris qu’il était cohérent d’emmener la fille du premier Américain dans l’espace – même le vaisseau spatial utilisé porte son nom de famille, après tout.

« C’est amusant de dire qu’un authentique Shepard volera dans un New Shepard », a déclaré Laura, présidente de la School of Astronauts Foundation, une organisation américaine à but non lucratif, dans une vidéo publiée par Blue Origin en novembre de cette année. « Je suis très fier de l’héritage de mon père », a-t-il ajouté.

Le décollage a eu lieu à 12h01 depuis la base West Texas de Blue Origin. La capsule a atteint une altitude de 107 053 km et une vitesse maximale de 4 193 km/h, franchissant officiellement la « ligne Kármán », considérée internationalement comme la limite de l’espace.

Après quelques minutes de plaisir « zéro gravité », les passagers sont retournés à leur siège pour la descente et l’atterrissage près du site de lancement. Pour réduire la vitesse de la capsule, Blue Origin a utilisé des parachutes. À quelques mètres au-dessus du sol, le vaisseau spatial a tiré ses roquettes, qui génèrent un « coussin de gaz » sous lui, adoucissant l’impact.

Avec le succès de la mission NS-19 et le retour en toute sécurité de la fille d’Alan Shepard au sol, Blue Origin reste positif sur sa liste de lancements habités avec la présence de civils. Il y en avait trois en tout, ce qui a donné à la compagnie des records intéressants : le plus jeune (Oliver Daemen, sur le même vol auquel Bezos et son frère ont participé) et le plus âgé (William Shatner et, avant lui, Wally Funk) à aller dans l’espace qu’ils ont volé par les navires de la compagnie.

