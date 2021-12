Comment le virus VIH a pu donner naissance à la variante Omicron

La naissance de la variante Omicron serait liée à la circulation dévastatrice du virus VIH en Afrique du Sud, où seulement 7,5% de la population est vaccinée.

La variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2 identifiée fin novembre en Afrique du Sud inquiète les experts principalement pour deux raisons : l’extrême contagiosité, qui serait jusqu’à 500% supérieure à celle du virus « original » de Wuhan, et la capacité d’échapper aux défenses immunitaires, à la fois celles induites par des infections naturelles antérieures et celles liées aux vaccins (qui resteraient toujours protectrices contre les maladies graves et la mort, surtout avec la troisième dose). Ces caractéristiques subtiles seraient dues aux plus de 30 mutations détectées sur la protéine S ou Spike, le « crochet » que l’agent pathogène utilise pour se lier aux cellules humaines et provoquer une infection. Il s’agit d’un nombre impressionnant de modifications génétiques, qui ne dérivent pas de l’une des autres variantes préoccupantes qui ont entraîné d’autres vagues épidémiques (Alpha, Beta et Delta), mais seraient apparues au cœur du pathogène qui a commencé à se répandre. il y a deux ans. dans le monde. Alors comment le coronavirus a-t-il autant muté et est-il resté « silencieux » pendant si longtemps, explosant soudainement dans la communauté sud-africaine ? Selon les experts, la naissance du variant Omicron serait intimement liée au virus VIH, celui responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Voyons pourquoi.

Tout d’abord, rappelez-vous que les virus mutent naturellement au cours du processus de réplication dans l’hôte. Les mutations qui sont générées sont des « erreurs de copie » aléatoires qui peuvent être avantageuses ou désavantageuses pour le virus, mais qui dans la grande majorité des cas sont totalement hors de propos et n’entraînent pas la naissance de variants plus contagieux, agressifs et/ou d’échappement immunitaire. . De plus, chez une personne en bonne santé, le virus est généralement éliminé rapidement et n’a pas le temps de développer des mutations nombreuses et importantes. Le discours change chez les sujets immunodéprimés, chez lesquels la faible réponse immunitaire est incapable de neutraliser complètement le virus, dont l’infection peut devenir chronique et durer des mois. Les particules virales qui survivent à la légère attaque immunitaire continuent de muter et, soumises à la sélection naturelle, peuvent évoluer vers des formes plus résistantes capables d’échapper encore mieux aux défenses. C’est ainsi que peut naître un variant « super muté » comme l’Omicron, après avoir longtemps éclos chez un sujet immunodéprimé avant d’être réintroduit dans la communauté. Qu’est-ce que le VIH a à voir avec tout cela? Le fait que la variante Omicron soit apparue en Afrique du Sud n’est pas surprenant ; c’est en effet l’un des pays avec la plus forte concentration de séropositifs et, comme le nom même du SIDA l’indique, c’est une maladie qui rend le système immunitaire déficient. De plus, comme en Afrique du Sud il n’y a que 7,5 pour cent de personnes vaccinées (ceux qui sont vaccinés et infectés éliminent le virus plus rapidement) et les quelques administrations ont été faites aux personnes âgées, il y a une très grande tranche de la population avec non- immunisé contre le VIH contre le SRAS-CoV-2. C’est un double problème ; tout d’abord parce que les personnes séropositives ont un risque significativement plus élevé de développer un COVID-19 grave, deuxièmement parce qu’elles sont prédisposées à pouvoir donner naissance à de nouvelles variantes telles que l’Omicron.

On estime qu’environ 80 pour cent des personnes vivant avec le VIH en Afrique ont moins de 50 ans, et en Afrique subsaharienne, il y a 8 millions de personnes vivant avec le VIH qui ne reçoivent pas de traitement adéquat pour le VIH, a souligné le Guardian. Ceux qui ne tiennent pas l’infection à distance grâce à la thérapie antirétrovirale sont plus exposés à la contagion d’autres agents pathogènes – comme le coronavirus SARS-CoV-2 – et à déclencher le mécanisme de sélection de nouvelles variantes. Un cas clinique emblématique est décrit dans l’étude « Le SARS-CoV-2 a évolué pendant l’immunosuppression avancée de la maladie du VIH a un échappement de type bêta du vaccin et une infection Delta élicité l’immunité » menée par des scientifiques de l’Africa Health Research Institute de Durban et de la School of Laboratory Médecine et sciences médicales de l’Université du KwaZulu-Natal; Des scientifiques dirigés par le virologue Alex Sigal ont détecté une souche super-mutée du coronavirus SARS-CoV-2 chez une femme séropositive de 36 ans. Le patient, qui ne recevait pas de traitement VIH adéquat, a eu le COVID pendant 216 jours. Cela a permis au virus d’accumuler 32 mutations, le rendant très similaire à la variante Omicron. Pour cette raison, les scientifiques soulignent l’importance primordiale de traiter adéquatement tous les patients VIH avec la thérapie de choix ; non seulement pour les protéger du SIDA et de toutes ses complications, y compris le COVID-19 sévère en cas d’infection, mais aussi pour empêcher que de nouvelles variantes super-mutées continuent de proliférer et de se propager dans le monde, prolongeant ainsi la queue de la pandémie.