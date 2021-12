Le vaccin contre la grippe à ARNm de Moderna n’est (pour l’instant) pas meilleur que les vaccins antigrippaux traditionnels

Les premières données des essais humains montrent que le niveau d’anticorps induits par la vaccination avec le nouvel ARNm sérique n’est pas supérieur à celui des vaccins antigrippaux traditionnels.

La technologie de l’ARN messager (ARNm) utilisée avec succès pour les vaccins Covid peut ne pas être tout aussi adéquate pour le développement de vaccins contre la grippe saisonnière. C’est ce que suggèrent les premières données de l’expérimentation humaine du nouvel anti-grippe développé par Moderna, annoncées par la société pharmaceutique américaine lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, qui montrent comment les niveaux d’anticorps induits par la vaccination contre les quatre souches du virus virus de la grippe ne sont pas supérieurs à ceux des produits antigrippaux traditionnels, comme le Fluzone HD de Sanofi à base de virus inactivés.

Le candidat vaccin de Moderna, appelé ARNm-1010, est un quadrivalent codant pour la protéine hémagglutinine (HA) de quatre virus grippaux stationnaires (A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata et B/Victoria), évalué dans une étude de phase 1 en deux cohortes d’adultes (âgés de 18 à 49 ans et de plus de 50 ans) avec un schéma vaccinal à deux doses. En moyenne, la réponse en anticorps enregistrée contre les quatre souches était plus faible chez les personnes âgées, tandis que les effets secondaires étaient généralement signalés plus fréquemment par les personnes plus jeunes. Ces réactions comprenaient une douleur et un gonflement au site d’injection, de la fatigue, des arthralgies, des myalgies et des maux de tête.

Comme indiqué, l’augmentation des anticorps observée un mois après l’administration de la deuxième dose s’est avérée inférieure à celle induite par les monodoses traditionnelles telles que FluZone mais « on ne peut pas faire de comparaison directe», a déclaré un cadre de l’entreprise lors de la conférence téléphonique. « Nous n’avons présenté (la comparaison avec les données de Fluzone, ndlr) qu’à titre indicatif« Le gestionnaire a précisé, répondant aux inquiétudes des investisseurs concernant l’infériorité montrée par le vaccin de Moderna.

Dans le détail, à la dose la plus faible (50 mcg), les titres moyens géométriques (GMT) des anticorps contre les souches grippales A étaient de 538 (H1N1) et 530 (H3N2) tandis que le GMT contre les souches de type B était de 467 (B/Yamagata) et 261 (B / Victoria) lorsqu’il est mesuré à 29 jours après le cycle complet de vaccination chez les jeunes adultes. Chez les personnes âgées, le même dosage a produit des GMT contre les souches grippales A de 310 (H1N1) et 263 (H3N2) tandis que les GMT contre les souches grippales B étaient de 305 (B/Yamagata) et 215 (B/Victoria).

Les dirigeants de Moderna, selon les rapports Reuters, a déclaré que la réponse en anticorps pouvait avoir été limitée par l’exposition antérieure de la population aux souches grippales, ajoutant que les données sur la réponse immunitaire complète, y compris les lymphocytes T, permettraient de mieux mesurer l’efficacité des vaccins antigrippaux. « Les titres d’anticorps sont utiles mais ils ne sont pas équivalents à une pleine efficacitéa déclaré Jacqueline Miller, cadre supérieur.

Moderna a également précisé qu’elle avait lancé l’étude de phase 2 en novembre et que l’analyse des données intermédiaires est prévue pour début 2020. La préparation de l’étude de phase 3 est également en cours. Les données provisoires de la phase 1 sont toutefois considérées »une étape importante vers la réalisation de l’objectif – a expliqué Stéphane Bancel, PDG de Moderna -. Nous pensons que notre plateforme d’ARNm est bien positionnée pour répondre au besoin important de vaccins contre la grippe saisonnière, comme en témoignent nos nouveaux candidats au développement au-delà du quadrivalent, l’ARNm-1011 et l’ARNm-1012 (avec un et deux antigènes hémagglutinine (respectivement) HA) supplémentaires, ed), qui, selon nous, étendra la couverture« .