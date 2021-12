Pour la santé oculaire des astronautes, des chercheurs créent un sac de couchage sous vide

Une équipe de scientifiques de l’Université du Texas, aux États-Unis, a créé un sac de couchage en forme de tube qui aspire les fluides qui s’accumulent dans leur tête en apesanteur dans la partie inférieure du corps des astronautes. Ces fluides peuvent provoquer une perturbation du globe oculaire considérée comme l’un des problèmes médicaux les plus risqués affectant les voyageurs spatiaux.

Alors que les experts ont déjà exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que quelque chose comme cela compromette les missions vers Mars, des efforts sont déployés pour atténuer cette lacune, connue sous le nom de «syndrome neuro-oculaire associé au vol spatial» (SANS).

Le sac de couchage promet de lutter contre les problèmes oculaires typiques des astronautes en apesanteur. Image : Centre médical de l’Université du Texas

En 2011, une étude commandée par la NASA a détecté l’apparition de SANS chez plusieurs astronautes. « Ce que nous voyons, c’est un aplatissement du globe, un gonflement du nerf optique, un changement de vision et des plis choroïdiens », a déclaré l’ophtalmologiste Charles Robert Gibson, l’un des auteurs de l’étude publiée dans le numéro d’octobre de cette année-là. Ophtalmologie, revue scientifique de l’Académie américaine d’ophtalmologie.

Selon la NASA, le syndrome a déjà provoqué une hypermétropie chez certains astronautes et une certaine difficulté à lire chez d’autres.

Les astronautes ne peuvent pas rester dans l’espace

Dans une interview à la BBC, le chercheur Benjamin Levine, professeur de médecine à l’Université du Texas et responsable de l’étude qui a développé le « tube d’aspiration endormi », a révélé que des trajets plus longs pourraient accentuer le problème. « Nous ne savons pas à quel point les effets peuvent être graves sur un vol plus long, comme une opération de deux ans sur Mars », a-t-il déclaré. « Ce serait un désastre si les astronautes étaient handicapés si gravement qu’ils ne pouvaient pas voir ce qu’ils faisaient et cela compromettait la mission. »

Levine a expliqué que la pression en apesanteur « n’est pas aussi faible que lorsque vous êtes debout ». Selon lui, l’idée du projet est venue du constat que les astronautes ne peuvent pas se tenir debout. « Cela nous amène aux sacs de couchage, qui créent une chambre à vide autour du bas du corps de l’astronaute, aspirant des fluides dans les pieds pour soulager ses yeux. »

Et on dirait que ça marche. Lors de tests menés dans des environnements simulés sur Terre, la forme des yeux des sujets n’a pas changé pendant plusieurs jours de sommeil sur l’appareil.

Quelques questions subsistent concernant le sac de couchage spécial. Combien de temps les astronautes doivent-ils rester sur l’appareil ? Cela fonctionnera-t-il vraiment dans l’espace ? Bien que nous n’ayons toujours pas toutes les réponses, nous ne pouvons qu’attendre et espérer que ce gadget et d’autres qui viennent d’être créés pourront être vraiment utiles pour la santé des voyageurs spatiaux.

