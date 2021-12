L’entreprise utilise l’IA pour calculer l’un des plus gros problèmes de la chimie

La société londonienne Deepmind a créé un algorithme pour apprentissage automatique – l’une des facettes de l’intelligence artificielle (IA) – pour tenter de résoudre l’un des problèmes les plus évidents de la chimie moderne : prédire avec précision les caractéristiques des molécules, avec une marge d’erreur minimale.

L’idée a été résumée comme « le problème parfait » à résoudre par l’IA car, selon les professionnels de la chimie, c’est une situation où vous connaissez déjà la réponse, mais vous ne savez pas quelle formule appliquer pour y arriver .

Lire aussi

Les méthodes de calcul impliquant des structures moléculaires cherchent généralement à établir une image générale, mais un nouveau format impliquant l’apprentissage automatique promet de rendre ce processus beaucoup plus précis (Image : Anusorn Nakdee/)

Pour expliquer : généralement, les chimistes prédisent les caractéristiques moléculaires grâce à une technique appelée « théorie fonctionnelle de la densité » (« DFT »). Son principe est essentiellement de calculer la distribution globale de charge négative des électrons dans une molécule. La plupart des propriétés de la matière peuvent être calculées de cette façon, mais cette méthode peut également entraîner des erreurs – des molécules simples comme le chlorure de sodium ne correspondent pas aux résultats calculés dessus, par exemple.

L’autre option serait de calculer la position et la nature de chaque électron au sein de la molécule, une tâche qui, bien que beaucoup plus précise que la DFT, nécessite l’application des préceptes de la mécanique quantique et de l’équation de Schrödinger. Cependant, comme les électrons interagissent toujours les uns avec les autres, cette proposition herculéenne nécessite des applications technologiques très puissantes, telles que les superordinateurs, et n’est visible que dans les molécules les plus simples, telles que le benzène.

C’est là qu’interviennent les travaux de DeepMind : sous la direction du chimiste théoricien Aron Cohen, l’équipe à l’origine de l’algorithme a réussi à former un réseau de neurones avec les données de 1161 solutions précises qui dérivent de l’équation de Schrödinger, en plus d’installer des lois physiques dans le code du propre réseau pour améliorer l’efficacité et la précision des calculs.

De là, l’IA chimique a été testée contre plusieurs molécules qui sont normalement utilisées comme « preuve » (référence) pour le calcul DFT, et les résultats étaient, selon Anatole von Lilienfeld, un scientifique des matériaux à l’Université de Vienne (non impliqué dans l’étude), « impressionnants »: « c’est le meilleur [método] que la communauté a réussi à créer, et il a gagné [o sistema tradicional] pour très peu », a déclaré l’expert.

Selon Lilienfield, le traitement requis pour utiliser cette méthode d’IA en chimie est à peu près le même que celui observé en mécanique quantique. Cependant, il y a l’avantage que, dans le processus de apprentissage automatique, cette puissance ne sera nécessaire que dans le premier calcul, car l’algorithme aura déjà « appris » ses performances pour de futures expériences.

De toute évidence, le nouveau système est encore loin des applications pratiques et d’autres tests sont nécessaires. Cependant, les experts semblent avoir accueilli la nouvelle avec le sourire : Katarzyna Pernal, une chimiste informatique basée à l’Université polonaise de technologie, a qualifié le processus de « travail solide ».

L’équipe de DeepMind recherche maintenant plus de moyens de former l’IA chimique afin que de nouveaux calculs soient appris par elle et soient facilement appliqués de manière plus sûre et plus précise.

L’étude avec les détails du développement a été publiée dans le numéro le plus récent de la la science.

J’ai regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !