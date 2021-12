Des momies avec des langues de feuilles d’or ont été trouvées dans des tombes égyptiennes

Selon les chercheurs, les corps ont été retrouvés dans deux tombes voisines. L’une des tombes, qui avait été saccagée par des pilleurs de tombes, contenait les restes de la femme et de l’enfant d’environ trois ans. Cependant, le tombeau de l’homme, appartenant à la 26e dynastie (664 av. J.-C. à 525 av.

« C’est très important, car il est rare de trouver une tombe complètement scellée », a déclaré Esther Pons Mellado, codirectrice de la mission archéologique Oxyrhynchus, à The National, un journal du Moyen-Orient.

Les chercheurs de la mission, administrée en collaboration par le ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte et l’Université de Barcelone, ​​Espagne, ont fait la découverte sur le site archéologique d’Oxyrhynchus, près de la ville moderne d’El Bahnasa, à environ 160 km au sud de la Caire.

Oxyrhynchus était la capitale de la 19e province de Haute-Égypte, selon le site Internet de la mission. Il est connu pour le célèbre papyrus Oxyrhynchus – des milliers de documents écrits en grec ancien, en latin et dans d’autres langues, datant du IIIe au VIIe siècle av.

Les deux tombes récemment découvertes contribuent à l’histoire de l’ancienne capitale. Dans celui de l’homme, il y avait une momie enterrée à l’intérieur d’un sarcophage en calcaire avec un couvercle en forme d’homme, ainsi que quatre pots canopes conçus pour contenir les organes du défunt, des amulettes dont un scarabée, des perles vertes et environ 400 figurines funéraires, appelées ushabti.

La tombe de l’homme, scellée pendant 2 500 ans, contenait un sarcophage en calcaire et divers artefacts pour l’au-delà. Image : Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Selon The National, les identités de l’homme, de la femme et de l’enfant sont inconnues, mais les archéologues espèrent que les fouilles en cours révéleront plus d’indices.

C’est la deuxième fois cette année que des archéologues découvrent des langues d’or dans des tombes égyptiennes antiques. En janvier, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte d’une momie vieille de 2 000 ans avec une langue d’or à Taposiris Magna, un site archéologique sur la côte méditerranéenne du pays.

