Une étude prétend que Sol avait une « sœur jumelle » qui aurait peut-être tué les dinosaures

Empruntant le récit du « bon jumeau, du mauvais jumeau » à des livres et des films, une étude affirme que notre Soleil avait autrefois une sorte de sœur jumelle. Mais pas n’importe quelle jumelle : méchante comme Paola Bracho dans L’usurpateur, ce jumeau maléfique est peut-être responsable de la mort des dinosaures.

En 2017, deux chercheurs de l’Université de Californie (Berkeley) ont analysé les données d’un sondage radio mené sur un nuage de poussière cosmique dans la constellation de Persée, à environ 240 années-lumière de la Terre. La conclusion à l’époque était que chaque étoile semblable au Soleil – étoiles naines blanches ou étoiles naines jaunes – était probablement née avec un compagnon.

« fleuve à 80 degrés » ? Une étude indique que le Soleil a une sœur jumelle qui traverse périodiquement notre système, provoquant d’immenses perturbations dans les astéroïdes et autres corps (Image : mimo/)

« Nous avons exécuté une série de modèles statistiques pour voir si nous pouvions tenir compte des populations relatives d’étoiles singulières et de systèmes binaires séparément dans le nuage de Persée, et le seul modèle qui reproduisait les données obtenues était celui où toutes les étoiles visualisées se formaient comme binaires », a déclaré l’astronome Steven Stahler, en juin 2017.

C’est un euphémisme : il existe une hypothèse astronomique selon laquelle certaines étoiles naissent binaires et s’éloignent de leurs compagnons au fil du temps. Certains modèles informatiques très cohérents soutiennent cela, mais pour des raisons évidentes, les tests empiriques dans ce sens sont assez rares…

Entrez ensuite dans le Soleil et sa sœur jumelle, appelée seulement «Némésis», un mot qui renvoie, entre autres, à la déesse de la vengeance et des représailles divines dans la mythologie grecque. Nemesis, cependant, nous rend théoriquement visite de temps en temps (d’accord, d’un temps à un autre) et a déjà été présenté comme le principal élément des cycles d’extinction de masse tous les 27 millions d’années sur Terre, y compris les dinosaures.

Il y a 23 ans, un autre astronome de Berkeley – Richard Muller – a proposé qu’une étoile naine rouge (le type d’étoile le plus petit, le plus froid et le plus commun de la Voie lactée) à une distance de 1,5 années-lumière puisse faire des voyages périodiques à travers les limites les plus froides de notre système solaire, brassant les matériaux sur son passage grâce à son pouvoir gravitationnel – jetant même des astéroïdes dans le système, vers nous (comme la roche qui a marqué le début de la fin des dinosaures).

D’autres théories prétendent qu’une naine brune pourrait, avec son passage, expliquer certaines anomalies identifiées aux confins de notre système solaire. La planète naine (peut-être) Sedna, par exemple, avec son orbite étrange et extrêmement ouverte, est l’une de ces anomalies.

En d’autres termes : peut-on le prouver ? Non. Mais il existe des exemples qui expliqueraient beaucoup de choses s’ils étaient interprétés comme, selon les mots de feu Cassia Eller et sa célèbre chanson, « un deuxième soleil » qui est arrivé « pour réaligner les orbites des planètes ». « Nous disons oui, Nemesis existe probablement ou existe depuis longtemps », a déclaré Stahler.

Dans ce cas, ce qui se serait passé est le suivant : le Soleil que nous connaissons aurait conservé la plupart des « nutriments » – poussières et gaz cosmiques, formateurs d’étoiles ; tandis que Nemesis serait la « soeur laide » errante avec un désir de vengeance.

Ouais, ça ressemble à la franchise du jeu Engrenage en métal solide et ses frères jumeaux protagonistes, dans une interprétation très étroite.

La recherche a été publiée dans la revue scientifique Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

