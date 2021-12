Un chercheur brésilien crée un logiciel pour des robots aériens explorant Vénus

Des ingénieurs de l’Université de Virginie-Occidentale (WVU) ont développé un logiciel de contrôle pour un groupe de robots aériens qui surveilleront l’atmosphère de Vénus. Parmi eux se trouve Guilherme Pereira, un chercheur brésilien titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université fédérale de Minas Gerais.

Selon Pereira, Vénus a traversé un processus de changement climatique qui l’a transformée d’un environnement semblable à la Terre en un monde inhospitalier. Pour cette raison, étudier Vénus peut aider à modéliser l’évolution du climat de la Terre et servir de référence pour ce qui pourrait se passer ici à l’avenir.

Guilherme Pereira, chercheur brésilien titulaire d’un doctorat en informatique de l’Université fédérale du Minas Gerais, est professeur agrégé au Département de génie mécanique et aérospatial de l’Université de Virginie-Occidentale et l’un des auteurs du projet de logiciel pour les robots aériens explorer Vénus. Image : Université de Virginie-Occidentale

La recherche a été financée par le programme d’incitation scientifique de la NASA

Pereira et le scientifique, astronome amateur et fabricant de télescopes Yu Gu, tous deux professeurs agrégés au département de génie mécanique et aérospatial de la WVU, espèrent collaborer à ces découvertes. Pour cela, ils ont développé un projet qui était considéré comme recevant un soutien financier du Programme établi de la NASA pour stimuler la recherche concurrentielle (ESPCor), un programme établi par l’agence spatiale nord-américaine pour stimuler la recherche concurrentielle.

« L’objectif principal du projet est de proposer une solution logicielle qui permettra à des robots aériens hybrides d’explorer l’atmosphère de Vénus », a déclaré Pereira dans un communiqué de la WVU. « Bien que des véhicules hybrides aient été proposés avant ce projet, nous ne savons pas si un logiciel a été créé. »

Un exemple de robot aérien est la plate-forme manœuvrable Venus Atmosphere, qui est un dirigeable hybride qui utilise la flottabilité et l’élévation aérodynamique pour contrôler son altitude.

Selon l’étude de Pereira et Gu, l’avantage d’un robot aérien hybride est la capacité, pendant la journée, de se comporter comme un avion, de collecter et d’utiliser l’énergie du Soleil pour actionner ses moteurs et, la nuit, il flotte comme un ballon pour économiser de l’énergie.