Les masques chirurgicaux peuvent être lavés en machine à 60°C et réutilisés jusqu’à 10 fois

Des chercheurs français ont montré que les masques chirurgicaux peuvent être lavés en machine jusqu’à 10 fois sans altérer leur transpiration et leur filtration.

Les masques chirurgicaux, parmi les équipements de protection individuelle les plus utilisés pour se défendre et protéger les autres de la pandémie de COVID-19, peuvent être lavés en machine et réutilisés jusqu’à dix fois entre les traitements. Le processus n’altère pas leur capacité de transpiration et de filtration. Il s’agit d’une nouvelle exceptionnelle, surtout pour l’environnement, compte tenu de l’énorme quantité de déchets plastiques produits depuis que le coronavirus SARS-CoV-2 a commencé à se propager en Chine. Selon l’étude « Rejet de déchets plastiques causés par le COVID-19 et son destin dans l’océan mondial » publiée dans PNAS et menée par des scientifiques de l’Université de Nanjing et de l’Université de Californie, depuis le début de la pandémie en août 2021, 8 millions de tonnes de déchets médicaux, y compris des masques, des gants, des packs de désinfectants, des écrans faciaux, des kits de tampons et plus encore. Parmi ceux-ci, on estime que d’ici la fin de 2021, jusqu’à 34 000 se retrouveront dans les mers et les océans du monde entier, polluant les écosystèmes et condamnant de nombreux animaux à une fin atroce.

Une équipe de recherche française dirigée par des scientifiques de l’Université Grenoble Alpes – CNRS, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’institut IMT Atlantique – a déterminé que les masques chirurgicaux peuvent être réutilisés après 10 cycles de lavage en machine à laver GEPEA, l’Université de Lyon, l’INRS Département Ingénierie des Procédés, le Centre d’Investigation Clinique-Innovation Technologique 1406 (CIC-IT) et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Caroline Landelleah, chercheuse au centre hospitalier de l’université transalpine, sont arrivés à leurs conclusions après avoir réalisé divers tests de lavage avec des masques chirurgicaux en polypropylène de type IIR, un polymère thermoplastique polyvalent qui se prête bien à un usage sanitaire. Comme indiqué dans le résumé de l’étude, les équipements de protection individuelle peuvent être lavés dix fois en machine à laver (à 60°C avec une lessive) ; lavé cinq fois et autoclavé (à 121°C pendant 20 minutes) cinq fois ; et lavés et stérilisés avec des radiations ou de l’oxyde d’éthylène « sans aucune dégradation des propriétés de filtration ou de transpiration ». « L’inspection visuelle des masques après lavage n’a montré aucun défaut structurel important, hormis les cassures des boucles élastiques (5 à 7% des masques) et toujours au niveau du point de soudure entre le masque et l’élastique. De petites taches de rouille apparaissent sur 25 pour cent des gouttières à chaque extrémité de la barre nasale après deux cycles de lavage. Ces taches de rouille n’ont aucun effet négatif sur l’ajustement du masque facial », expliquent les experts.

Bien que le professeur Landelleah et ses collègues aient montré que les masques conservent la capacité de transpiration et de filtration après une série de lavages, il y a cependant une perte des propriétés anti-projection. Cela ne les rend pas plus adaptés à un usage professionnel dans des environnements de soins spécifiques, comme les blocs opératoires, cependant ils restent conformes à une norme codifiée avec l’acronyme AFNOR S76-001, qui les classe comme « masques à usage non médical de type 1 ». . « Cette qualification donne un statut juridique aux masques traités et permet de recommander la réutilisation des masques chirurgicaux lavés par la population générale, avec l’intérêt de santé publique important d’offrir une meilleure protection que les masques tissu-à-tissu », précisent les experts.

« La réutilisation rationnelle des masques médicaux et leur gestion de fin de vie est essentielle, surtout en période de pandémie où des tournants décisifs peuvent être pris », ont conclu les experts. Qu’il suffise de dire que selon une étude, nous utilisons et jetons chaque mois environ 130 milliards de masques dans le monde, soit 3 millions par minute. Ceux qui se retrouvent dans l’environnement, s’ils ne sont pas récupérés, mettent des centaines d’années à se décomposer. Les détails de la recherche « Réutilisation des masques médicaux dans les milieux domestiques et communautaires sans sacrifier la sécurité : leçons écologiques et économiques de la pandémie de Covid-19 » ont été publiés dans la revue scientifique Chemosfere.