Les scientifiques utilisent des nanofils de cristal pour améliorer les images au microscope électronique

Selon l’équipe, cette unité combinée est capable d’effectuer des observations au niveau atomique avec une résolution en énergie de 0,2 eV – la plus élevée jamais enregistrée pour des canons à électrons non monochromatiques – avec une stabilité de courant élevée de 0,4 %.

Depuis plus de 20 ans, plusieurs efforts ont été déployés pour développer des armes à émission sur le terrain utilisant des nanomatériaux théoriquement hautes performances, mais aucun n’a été couronné de succès.

(a) Modèle de microscopie ionique à champ de facettes apicales d’un émetteur LaB6 NW ; (b) Modèle de microscopie ionique à champ de facettes apicales d’un émetteur sans LaB6 NW. Crédit : Zhang, H., Jimbo, Y., Niwata, A. et al. Source d’électrons à nanofils LaB6 microtraités à haute résistance pour la microscopie électronique à haute résolution

Pour cette raison, il était considéré comme un défi d’intégrer un canon à émission de champ à base de nanofils dans un microscope électronique sans altérer ses propriétés physiques telles que la durée de vie et la stabilité.

Selon les chercheurs, c’est pourquoi, à ce jour, les armes à émission de terrain disponibles dans le commerce sont toujours équipées d’aiguilles en tungstène développées il y a plus d’un demi-siècle.

L’outil peut être utile dans les microscopes électroniques utilisés dans les domaines des semi-conducteurs et médicaux

Récemment publié dans la version en ligne du magazine. Nature Nanotechnologie, l’article scientifique décrit les techniques développées par l’équipe pour synthétiser chimiquement et faire croître des nanofils monocristallins de haute pureté d’hexaborure de lanthane (LaB6), connu pour être un excellent matériau de cathode chaude émettant des électrons.

De cette façon, ils ont pu concevoir un mécanisme de source d’électrons capable d’émettre efficacement ces particules. Pour ce faire, ils ont dû concevoir des techniques pour extraire un seul nanofil et l’intégrer dans une structure de source d’électrons optimisée.

Parmi les avantages de la source d’électrons à base de nanofils LaB6 figurent des conditions de vide relativement douces, une stabilité de courant élevée, une faible tension d’extraction, une largeur de distribution d’énergie de faisceau d’électrons étroite et une luminosité élevée.

Selon les auteurs de l’étude, cette source d’électrons peut être applicable au développement de microscopes électroniques à émission de champ de nouvelle génération avec une résolution énergétique et spatiale plus élevée – des outils potentiellement précieux dans les domaines des semi-conducteurs et médicaux.

