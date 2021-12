Ces graphiques montrent l’extrême contagiosité de la variante Omicron

La variante Omicron a entraîné une énorme augmentation des cas en Afrique du Sud, de 300 à 22 000 par jour. Une croissance exponentielle commence également à être observée au Royaume-Uni.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Depuis son identification en Afrique du Sud, la variante Omicron (B.1.1.529) du coronavirus SARS-CoV-2 a montré une contagiosité extrêmement élevée et inquiétante ; pensez simplement que, dans ce pays africain, en seulement quatre semaines, le nombre de nouvelles infections est passé d’environ 300 à plus de 22 000 par jour. Selon les premières données partagées par l’épidémiologiste américain Eric Feigl-Ding, la variante Omicron a une transmissibilité potentielle encore 500 % supérieure à celle de la souche originale et sauvage de Wuhan. À titre de comparaison, la variante Delta, actuellement responsable de la quatrième vague d’infections, a une transmissibilité 70 % supérieure à celle de la souche apparue en Chine fin 2019. La contagiosité exceptionnelle de la variante Omicron commence à être observée même en dehors de La Chine, l’Afrique du Sud, et l’un des pays où les effets sont le mieux vérifiés est le Royaume-Uni.

Comme expliqué sur Twitter par le professeur Trevor Bedford, biostatisticien à la Division des vaccins et des maladies infectieuses et au programme de biologie computationnelle du Fred Hutchinson Cancer Research Center, le Royaume-Uni a non seulement d’importantes liaisons aériennes avec l’Afrique du Sud, qui catalysent le risque d' »atterrissage » de nouvelles variantes sans les contrôles appropriés des voyageurs, mais aussi l’un des systèmes de séquençage génomique les plus avancés au monde. Comme l’explique le scientifique, au Royaume-Uni, entre 5 000 et 8 000 virus sont séquencés par jour ; cela peut facilement intercepter toutes les lignées émergentes et déterminer naturellement leur diffusion dans la population. Selon le dernier bulletin sur le sol britannique, 1 265 cas de la variante Omicron ont été signalés. En comparant les données avec celles d’Afrique du Sud, nous voyons que la fréquence d’Omicron est passée d’environ 0,1% le 23 novembre à près de 1% le 29 novembre, comme le montrent les graphiques ci-dessous.

L’augmentation exponentielle des cas dans les deux pays détermine ainsi une droite vertigineuse sur une échelle logarithmique. Comme l’a souligné le professeur d’écologie Alastair Grant, l’augmentation des infections « représente une valeur R de 4,06 (IC 3,25, 5,06) et un temps de doublement de 2,5 jours ». « Les cas sont répandus, bien que de nombreuses régions de Londres et des environs aient un nombre relativement élevé », a ajouté le scientifique britannique.

Le professeur Bedford a comparé la croissance de la variante Omicron avec celle de la variante Alpha, démontrant une diffusivité significativement plus élevée que la première. Le taux de croissance logistique de la variante Alfa (anciennement anglaise) – qui avait mené la troisième vague d’infections l’hiver dernier – était en fait d’environ 0,08 par jour. « Un calcul similaire avec Omicron fournit un taux de croissance logistique actuel d’environ 0,41 par jour », a noté le scientifique.

A partir d’une nouvelle comparaison des données, l’expert souligne que l’indice Rt (le nombre moyen de personnes infectées avec un positif) du variant Delta est resté plutôt faible tant en Afrique du Sud qu’au Royaume-Uni (0,9 et 1,1 respectivement) , tandis que la variante Omicron montre un Rt nettement plus élevé, entre 3 et 4 en Afrique du Sud et environ 6 au Royaume-Uni.

Le scientifique estime « un taux de croissance de l’épidémie en Afrique du Sud de r = 0,23, correspondant à un temps de doublement de 3,0 jours [80% CI 2,4-4,6 giorni] et un taux de croissance de l’épidémie au Royaume-Uni de r = 0,32, correspondant à un temps de doublement de 2,2 jours [80% CI 1,8-3,0 giorni] ». Le professeur Bedford souligne qu’un doublement de trois jours et de deux jours « sont très rapides », ajoutant que la plus forte croissance au Royaume-Uni pourrait être due à la saisonnalité, alors que nous nous dirigeons vers l’hiver dans l’hémisphère nord. Comme on le sait, le froid facilite les virus respiratoires pour de nombreuses raisons.

Le biostatisticien américain dit qu’il y aura un pic de propagation de la variante Omicron à mesure que le virus se propage dans la population, mais il ralentira par la suite. Les données britanniques devraient bientôt rattraper celles de l’Afrique du Sud, où un ralentissement des cas est actuellement observé. À la lumière des données épidémiologiques, cependant, le professeur Bedford estime qu’une vague d’Omicron « est inévitable » et que nous devons donc faire de notre mieux pour nous préparer dès maintenant. À l’heure actuelle, la vaccination (et surtout la troisième dose), la distanciation sociale, l’utilisation de masques et le lavage des mains sont les meilleures armes dont nous disposons pour nous protéger. En raison de la capacité d’évasion immunitaire mise en évidence par les premiers tests de neutralisation, la variante Omicron « a une fraction beaucoup plus importante de la population Delta » à propager, catalysant ainsi le risque d’infections et de réinfections révolutionnaires, explique le professeur Bedford. Heureusement, il semble que les symptômes déclenchés par la nouvelle variante soient bénins, probablement dus à une recombinaison avec un virus du rhume, bien qu’il s’agisse de données à confirmer.