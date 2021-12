NASA : « Un trou noir dans la Voie lactée fuit »

Imaginez que vous vous souveniez qu’il y a un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, notre « voisinage » dans l’espace. Imaginez également que ce même trou noir n’est pas l’une des figures les plus calmes, crachant occasionnellement des jets d’hydrogène et d’autres substances – ce qu’il fait apparemment depuis des milliers d’années.

Oui, la NASA a déjà confirmé ce que nous ne faisons qu' »imaginer », et a publié des informations plus détaillées à ce sujet sur son site officiel : « c’est une preuve supplémentaire que le trou noir de la Voie lactée, avec une masse de 4,1 millions de vraiment un monstre hibernant, mais il a des « hoquets » périodiques lorsque des gaz, des étoiles et des nuages ​​tombent à l’intérieur », dit un extrait du texte.

Les trous noirs sont des objets nés d’explosions de supernova – la dernière étape de la vie d’une étoile – et sont les objets les plus puissants de l’univers avec les étoiles à neutrons. Sa capacité gravitationnelle est si grande que même la lumière ne peut pas lui échapper.

Et c’est là qu’interviennent de tels jets : comme les trous noirs attirent toutes sortes de matières – nuages ​​de gaz, étoiles, poussières cosmiques, ces matières se dispersent parfois sous forme de jets de toutes sortes, expulsés grâce à l’immense force de leurs champs magnétiques. .

« Le trou noir central est dynamiquement variable et est actuellement désactivé », a déclaré Gerald Cecil de l’Université de Caroline du Nord aux États-Unis. Il signe une étude sur le phénomène observé, récemment publiée dans Journal d’Astrophysique. Le spécialiste a été motivé par la découverte d’un jet, découvert en 2013 par la technologie des rayons X par l’Observatoire Chandra et le Très grand tableau. Comme ce jet semblait partir de la partie la plus au sud du trou, Cecil a voulu savoir si un jet dans la direction opposée existait également.

Pour répondre à cette question, il a d’abord recherché des fichiers sur le spectre de molécules comme le méthanol et le monosulfure de carbone à l’observatoire ALMA au Chili, qui utilise des ondes millimétriques pour voir les traînées de poussière cosmique entre nous et le noyau de la galaxie. Cela a révélé une trajectoire linéaire qui pouvait remonter à au moins 15 années-lumière à l’intérieur du trou noir.

Ensuite, Cecil et son équipe ont analysé les enregistrements du télescope spatial Hubble, où ils ont trouvé des traces d’une bulle de gaz chaude, brillante et gonflée qui s’aligne avec la trajectoire linéaire trouvée dans ALMA. La déduction est que le jet sortant du trou noir l’a traversé, gonflant la bulle. Les deux sont la seule représentation visuelle de ce phénomène.

« En soufflant à travers le gaz, ce jet se disperse en divers flux. Ces courants traversent le disque de gaz de la Voie lactée », a déclaré le co-auteur de l’étude Alex Wagner de l’Université de Tsukuba au Japon. « Le jet diverge ensuite en plusieurs tentacules, un peu comme une pieuvre. Cette diffusion crée une série de bulles expansives qui s’étendent sur au moins 500 années-lumière. Cette plus grande structure de « bulle de savon » a été cartographiée à diverses fréquences par d’autres télescopes. »

À partir de là, les deux spécialistes ont effectué des simulations informatiques avec les données obtenues, confirmant leurs théories. « Comme l’archéologie, vous creusez et creusez et trouvez des artefacts de plus en plus anciens vestiges d’une grande civilisation », a déclaré Cecil, qui a été complété par Wagner: « notre trou noir de la Voie lactée a clairement eu une poussée au cours du dernier million d’années. C’était suffisant pour qu’un jet soit tiré vers notre « bordure » galactique.

