Est-il inutile de vacciner les enfants car cela les expose à des effets secondaires ? L’ISS réagit aux fake news

Quelques jours après la date qui marquera en Italie le début des vaccinations anti-Covid dans la tranche d’âge 5-11 ans, l’ISS met en lumière les effets secondaires et le risque de myocardite chez les enfants.

Comme pour les adultes, le vaccin Covid de Pfizer-BioNtech approuvé pour les enfants est sûr et efficace. Mais quelques jours après la date qui marquera en Italie le début de la campagne de vaccination des enfants entre 5 et 11 ans, les doutes sur l’utilité de la vaccination dans cette tranche d’âge peinent à se lever, grâce à une bonne dose de désinformation mais aussi la crainte que le feu vert des organismes de réglementation pour vacciner les enfants ne soit arrivé trop hâtivement. Parmi les perplexités les plus fréquentes, il y a en effet celles concernant la relation entre les risques de la maladie et les bénéfices du vaccin, mais aussi les inquiétudes liées aux effets indésirables des sérums aux ARNm, comme la myocardite, dont nous parlions aussi. à propos d’ici.

Les risques du Covid chez les enfants

Pour clarifier ces questions et d’autres, l’Istituto Superiore di Sanità est intervenu et a résumé les principales informations sur la vaccination anti-Covid chez les enfants, répondant aux nombreuses fausses nouvelles en circulation. Surtout, celle relative au nombre d’infections chez des enfants qui, selon le dicton populaire, ne tomberaient pas malades du Covid, ou en tout cas n’auraient pas de maladie grave ou mortelle, ne présentant que des symptômes bénins.

Comme l’indique l’ISS, depuis le début de la pandémie, en Italie, il y a eu plus de 263 000 cas de Covid dans la tranche d’âge entre 6 et 11 ans, 1 453 hospitalisations en services ordinaires, 36 hospitalisations en soins intensifs et 9 décès (données au 1er décembre 2021). Cependant, souligne l’organe scientifique du ministère de la Santé, le nombre de contaminations dans cette tranche d’âge a considérablement augmenté ces dernières semaines.

Bien que dans une moindre mesure que les adultes, l’infection au Sars-CoV-2 peut présenter des risques pour la santé même à l’âge pédiatrique, à tel point qu’environ 6 enfants sur 1 000 sont hospitalisés et environ 1 sur 7 000 en soins intensifs. De plus, même dans les cas (et heureusement ils sont la grande majorité) où l’infection évolue de manière presque totalement asymptomatique, il n’est pas possible d’exclure l’apparition de complications telles que le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C, une maladie rare mais maladie grave qui touche simultanément de nombreux organes), et ce que l’on appelle le « long Covid », c’est-à-dire l’apparition d’effets indésirables au bout d’un certain temps ».

Efficacité et bienfaits du vaccin anti Covid

Le vaccin s’est avéré efficace pour réduire d’environ 91 % le risque d’infection symptomatique chez les 5 à 11 ans. « Au bénéfice d’une vaccination, il est également nécessaire de considérer non seulement la protection contre la maladie, mais aussi la possibilité d’aller à l’école avec une plus grande sécurité et de mener une vie sociale caractérisée par des éléments récréatifs et éducatifs particulièrement importants pour le développement psychique et de la personnalité. . dans cette tranche d’âge« .

Myocardite et effets secondaires

Un autre sujet brûlant, comme indiqué, est celui des effets secondaires. « Le principal – indique le SS – ils peuvent survenir dans le bras où l’injection a été administrée, comme une douleur, une rougeur et un gonflement. Des symptômes tels que fatigue, maux de tête, courbatures, frissons, fièvre et nausées peuvent également survenir. Ces symptômes sont généralement légers et disparaissent en 1 à 2 jours« .

En revanche, l’ISS répond avec force aux théories selon lesquelles la vaccination exposerait les enfants à des risques d’effets indésirables qu’ils n’auraient pas sans le vaccin.

Comme pour tous les médicaments et vaccins, même ceux développés contre le Covid présentent un risque d’effets secondaires. La sécurité des vaccins Covid est surveillée en permanence par les organismes de réglementation du monde entier, et même pour les groupes les plus jeunes, le risque d’événements indésirables graves a été très rare. Le risque d’événements indésirables doit être comparé à celui d’encourir les conséquences de l’infection, et c’est sur cette base que le rapport risque-bénéfice est calculé par les agences de régulation ».

Concernant le nombre d’enfants ayant participé à l’essai clinique du vaccin, considéré par beaucoup comme trop faible pour détecter les risques potentiels de myocardite liés à la vaccination, l’ISS ne cache pas les rares cas survenus chez les adolescents et les jeunes adultes. . , précisant que dans ces tranches d’âge « un risque accru de myocardite et de péricardite a été rapporté, mais reste extrêmement faible à environ 50 cas par million après deux doses. Dans la plupart des cas, ces manifestations ont eu une évolution absolument bénigne« .