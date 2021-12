Les astronomes rapportent une éruption d’étoiles 10 fois plus puissante que le Soleil

Pour la première fois, nous avons pu enregistrer une éruption stellaire provenant d’une étoile beaucoup plus jeune que le Soleil, mais avec une puissance 10 fois supérieure à notre propre étoile. Le dossier peut nous fournir une bonne base pour connaître les effets de telles éruptions géantes sur Terre il y a des millions ou des milliards d’années.

Une équipe dirigée par Yuta Notsu de l’Université de Boulder-Colorado affirme que l’éruption est venue de l’étoile connue sous le nom de « EK Draconis», situé à environ 111 années-lumière de la Terre.

L’illustration montre une éjection de masse coronale, dispersée après une éruption stellaire : le phénomène effectué par les étoiles peut avoir des effets puissants sur Terre (Image : NASA/Goddard Flight Center/Reproduction)

Selon Notsu, EK Draconis « est aujourd’hui ce qu’était le soleil il y a 4,5 milliards d’années ». Une naine jaune relativement jeune, elle n’a pas plus de 50 à 125 millions d’années. Cependant, sa configuration semblable au Soleil en fait une étoile sujette à une éruption stellaire ou à des éjections de masse coronale (EMC).

Observant l’étoile sur une période comprise entre janvier et avril 2020, les scientifiques ont utilisé divers instruments – le satellite TESS de la NASA, le télescope Seimei de l’Université de Kyoto et l’observatoire astronomique Nishi-Harima et son télescope Nayuta.

Le 5 avril 2020, le pari s’est concrétisé, l’équipe d’astronomes détectant une « super éruption » qui a été suivie d’une EMC de près de 30 minutes, se déplaçant à 1,8 million de kilomètres par heure (km/H). Les estimations ont indiqué que l’éjection était 10 fois plus importante que tout événement de ce type effectué par notre Soleil.

« Les éjections de masse coronale sont l’aspect le plus important lorsque l’on considère l’effet des » éruptions super stellaires « sur les planètes – en particulier la Terre », a déclaré Notsu à Space.com.

Les éjections de masse coronale sont à peu près des diffusions d’énergie conduites par une étoile, qui ont divers effets là où elles frappent. Dans le cas de la Terre, ils peuvent faire tomber des systèmes satellitaires en orbite et provoquer de graves perturbations des réseaux de distribution électrique et d’autres appareils fonctionnant sur des circuits électroniques. Une étude a même indiqué que l’éjection de masse coronale était un scénario apocalyptique plausible.

Dans le cas d’EK Draconis, l’éjection incroyablement puissante n’a été suivie que dans sa phase initiale, de sorte que les scientifiques ne peuvent pas dire si elle a fini par être réabsorbée par l’étoile ou si elle a été jetée dans l’espace. Il sera possible de le découvrir dans de futures études, qui utiliseront des télescopes plus avancés pour étudier les étapes ultérieures de ces éjections autour des étoiles.

La découverte est intéressante pour nous en raison de la similitude entre EK Draconis et notre Soleil. En gardant cela en proportion, il est possible de spéculer que l’éruption stellaire découverte par Notsu et son équipe est également arrivée à notre étoile centrale il y a de nombreuses années.

Qu’est-ce qui pose la question ? Comme une éjection de cette influence sur Terre ? « En d’autres termes, les éjections de masse coronale peuvent avoir beaucoup à voir avec l’environnement qui a donné naissance à la vie », a déclaré Notsu. « Les discussions sur les possibilités et les effets des ‘super éruptions’ et des ‘super EMC’ sont importantes pour notre société. »

Il existe des études qui indiquent que des éruptions stellaires géantes ont déjà été effectuées par le Soleil au cours de périodes remontant à au moins 10 000 ans, mais malgré de multiples preuves, elles sont incroyablement rares ici.

Les données complètes de l’étude ont été publiées dans la revue scientifique Astronomie de la nature.

