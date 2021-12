Un cyclone extratropical laisse les villes de Bahia dans un état de calamité

Toujours selon le site, les prévisions sont que le cyclone extratropical dans l’Atlantique Sud s’intensifiera encore plus tout au long de ce vendredi (10) et que tout au long de ce week-end il restera à sa pression centrale minimale autour de 995 hPa ou 996 hPa. Cependant, le système devrait accélérer son départ du continent alors qu’il se dirige vers le sud et le sud-est jusqu’à ce qu’il se dissipe entre deux centres de haute pression dans l’océan au début de la semaine prochaine.

Selon UOL, le gouverneur Rui Costa (PT) a informé qu’il avait déjà parlé à certains maires et garanti l’aide du groupe de travail aux municipalités touchées. Le Graer (Groupe aérien de la police militaire de Bahia) a indiqué avoir utilisé trois avions pour desservir la population. Un avion Grand Caravan a décollé de Salvador avec à son bord neuf pompiers militaires qui participent à l’opération. De plus, les agents du service d’incendie qui étaient en vacances ou en congé ont également été invités à retourner au travail pour se joindre au groupe de travail.

L’une des villes les plus punies par les eaux de l’extrême sud de Bahia, Itamaraju a enregistré un volume de 450 mm ce jeudi (9). Le gouverneur doit se rendre dans la région pour évaluer les dégâts dans la zone, qui reste au plus haut niveau de risque, classée « Grand danger » jusqu’à ce vendredi matin, selon l’Institut national de météorologie (InMet).

Selon l’alerte émise par InMet, les pluies doivent être supérieures à 60 mm par heure et supérieures à 100 mm par jour, et les vents dépasseront les 100 km/h. « Grands risques de dommages aux bâtiments, de coupures de courant, de chutes d’arbres, de décharges électriques, d’inondations, d’inondations et de perturbations majeures dans les transports routiers », conclut l’avis.

Sur les réseaux sociaux, des images circulent qui montrent la destruction de ponts, de routes et de bâtiments causée par la montée du niveau des rivières, qui a amené un fort courant dans les rues urbaines.